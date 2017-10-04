يتواجد بنـــك وربـــــة انطلاقا من يوم الاثنين الموافق 2 أكتوبر حتى يوم الخميس الموافق 5 أكتوبر في فعالية اليوم المفتوح في مبنى الهيئة العامة لشؤون القصّر للتعريف بمنتجاته وخدماته الرائدة وتحقيق تواصل أفضل ومباشر مع مختلف شرائح المجتمع في كل القطاعات.

وعلى مدار 4 أيام، يتولى فريق بنك وربة تقديم شرح واف الى موظفي الهيئة العامة لشؤون القصر حول منتجات بنك وربة وآخر عروضه النوعية وأيضا حلوله التمويلية التي يتميز بها وتتسم بالمرونة لتلائم كل الاحتياجات. كما يقدم موظفو بنك وربة أيضا معلومات حول تفاصيل الخدمات والحملات التسويقية التي أطلقها البنك والتي تعود على العملاء منها بالنفع الكثير والمميزات اللامحدودة وتشكل عامل جذب للعملاء. تأتي مشاركة بنك وربة في هذه الفعاليات تأكيدا على التزامه الدائم تجاه عملائه وجميع شرائح المجتمع بالتواجد في مختلف المؤسسات والهيئات في الكويت.

هذا، ويحرص بنك وربة دوما على منح عملائه كل ما هو جديد وفريد من المنتجات والخدمات المصرفية الحديثة بغية نيل رضاهم وتخطي توقعاتهم، كما يسعى بنك وربة لتقديم أفضل الحلول التمويلية التي تغطي كل احتياجات العميل بما يحقق النفع الأكبر للعملاء.