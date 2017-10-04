أعلن بيت التمويل الكويتي (بيتك) أسماء الفائزين في السحب الذي أجراه على حساب «حسابي» للشباب، بإشراف وزارة التجارة والصناعة وتواجد ممثلها عبدالعزيز اشكناني، تأكيدا لاهتمام «بيتك» بعملائه وسعيه الدائم لتقديم افضل المزايا لهم.

وقد بلغت جائزة الفائزين الاول والثاني 200 دينار لمدة سنة، والفائزان هما: هداية فرحان فرحان، احمد مشاري الهاجري. ويطرح «بيتك» برنامج حسابي للشباب من الفئة العمرية بين 15 و21 عاما بمزايا نوعية، ضمن الاهتمام المتواصل بشرائح العملاء المختلفة، وابتكار صيغ منتجات وخدمات جديدة يتم من خلالها الوفاء باحتياجات كل شريحة بما يلائم خصائصها العمرية واهتماماتها المتعددة، بحيث تتناسب مع كل شرائح العملاء وتلبي احتياجاتهم في الحصول على خدمة متميزة وفق معايير وأساليب لا تقل عن نظيرتها العالمية من حيث الجودة والدقة والسرعة.

ومن أهم المزايا التي يتم تقديمها ضمن برنامج «حسابي» للشباب هي حصول عملاء شريحة الشباب على بطاقة «حسابي» للسحب الآلي (ATM) ذات تصميم شبابي مميز، بالإضافة إلى تمكينهم من الحصول على بطاقة «حسابي» مسبقة الدفع وفق الضوابط الائتمانية لـ «بيتك»، والتي يمكن استخدامها تماما مثل البطاقة الائتمانية لحجوزات الفنادق والطيران عالميا وعبر الانترنت، واستخدامها في أجهزة الدفع (P.O.S) في المحلات التجارية، بالإضافة إلى العديد من العروض التي يتم تقديمها بشكل متواصل وبأكثر من مجال، حيث يتم تقديم خصومات كبيرة في مجموعة مختارة من اشهر واهم المتاجر والمحلات التي تبيع السلع والمنتجات الخاصة بالشباب.