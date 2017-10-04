أعلنت شركة الاتصالات الكويتية VIVA، عن الرابح بالجائزة الكبرى لشهر سبتمبر 2017، فضلا عن أسماء الفائزين بالجائزة اليومية، وذلك في سحب الأسبوع التاسع والأخير لحملة allo التي أطلقتها مؤخرا لعملائها للدفع المسبق. وفازت روبي جايران تاتلونغاري بالجائزة الشهرية الكبرى وقيمتها 30 ألف دولار، أما الفائزون بالجائزة اليومية وقيمتها 1500 دولار، فهم: فطيمة محمد علي، أحمد مجيد عباس دشتي، رضا محمد علي عبد الحسين، اليوسيا بابلو ليبريس. وبجوائز نقدية يصل مجموعها إلى 150 ألف دولار، قدمت VIVA لعملائها فرصة رائعة لربح 1500 دولار يوميا و30 ألف دولار شهريا.