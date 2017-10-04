قالت الاتصالات المتنقلة «زين»، إن شركة «زين السعودية» لا تزال مستمرة في مناقشة بيع وإعادة استئجار أبراجها مع تحالف بقيادة «آي إتش إس القابضة» و«تاور شير مانجمنت المحدودة» بعد انتهاء الفترة الحصرية.

وأوضحت «زين» في بيان للبورصة، أنه لا يوجد أي تطور جوهري في هذه المرحلة، موضحة أنه لا يوجد اتفاق ملزم وليس هناك يقين بأن المناقشات مع التحالف السابق سوف تؤدي إلى إتمام هذه الصفقة.

وأضافت أن أي اتفاق سيكون خاضعا لموافقة الجهات الرقابية من ضمنها هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات وموافقة الشركات المعنية، وسيتم الإعلان عن أي تطورات جوهرية حيال هذا الأمر.