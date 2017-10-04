يجتمع مجلس إدارة المجموعة التعليمية القابضة اليوم الأربعاء، لإبداء رأيه وتوصيته لمساهمي المجموعة بشأن عرض الاستحواذ الإلزامي المقدم من شركة بوبيان للبتروكيماويات «بوبيان ب»، وذلك حسب بيان الشركة للبورصة أمس.

كانت هيئة أسواق المال الكويتية وافقت نهاية سبتمبر الماضي، على نشر مستند عرض الاستحواذ الإلزامي المقدم من «بوبيان» على جميع الأسهم المتبقية في «تعليمية» البالغة 46.2%.

وكانت «بوبيان» أعلنت نهاية مايو الماضي عزمها التقدم بعرض استحواذ إلزامي على الأسهم المتبقية في «تعليمية» خلال 90 يوما.

يشار إلى أن بوبيان للبتروكيماويات أنهت في 21 مايو الماضي استحواذها على 53.3% في أسهم المجموعة التعليمية بقيمة 39.3 مليون دينار.