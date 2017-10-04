أعلنت شركة منشآت للمشاريع العقارية إن شركة تابعة ومملوكة لها بالكامل في السعودية، قامت بتوقيع عقد تمديد حق الانتفاع لمشروع دار القبلة لتصل إلى 25 سنة هجرية.

وأوضحت الشركة في بيان للبورصة ان شركة منشآت للمشاريع والمقاولات مملوكة لها بنسبة 100%، وهي شركة سعودية ذات مسؤولية محدودة.

وأضافت أنه من المتوقع أن يكون هناك أثر إيجابي على قيمة أصول الشركة، ما قد ينعكس إيجابا على حقوق المساهمين فيها.

من جهتها، قالت شركة صكوك القابضة إنها تمتلك بصورة غير مباشرة عدد 34 وحدة في مشروع دار القبلة وفندق زمزم بولمان المدينة بالمملكة العربية السعودية.

وأوضحت الشركة في بيان للبورصة أنها تمتلك نسبة 27.6% من رأس مال شركة منشآت للمشاريع العقارية وتعتبر شركة زميلة لها، والأثر المالي المترتب على «صكوك» بنسبة ملكيتها من رأسمال «منشآت».