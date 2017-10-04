الإصدار الجديد تزامن مع استحقاق لسداد سندات بقيمة 240 مليون دينار

مصطفى صالح

أصدر بنك الكويت المركزي أمس سندات وتورق مقابل لتنظيم السيولة بالقطاع المصرفي بقيمة 240 مليون دينار لاجل 6 أشهر بعائد يصل الى 1.87%، وبتغطية بلغت 4 مرات حجم الاصدار، على ان يستحق سداد تلك السندات في 6 ابريل 2018.

ويتزامن هذا الاصدار الجديد مع استحقاق لسندات بقيمة 240 مليون دينار، كان البنك المركزي قد اصدرها في 4 ابريل 2017، لاجل 6 أشهر وبعائد اقل بلغ 1.62%.

وبذلك يصل اجمالي سندات بنك الكويت المركزي والتورق المقابل التي صدرت لتنظيم السيولة بالقطاع المصرفي منذ بداية العام 6 مليارات دينار، وهي اقل متراجعة بنحو 600 مليون دينار وبنسبة 9% بالمقارنة مع الفترة نفسها من 2016 حيث بلغت وقتذاك 6.6 مليارات دينار.

فيما يبلغ حجم السندات المستحق سدادها منذ بداية 2017 وحتى 3 أكتوبر الجاري 6.4 مليارات دينار بفارق يزيد على 400 مليون دينار، وهو ما يعني ان هذا الفارق قد تم سداده من قبل بنك الكويت المركزي وليس بسندات مماثلة.

وقد اصدر البنك المركزي ما قيمته 2.7 مليار دينار سندات لاجل 6 أشهر منذ بداية 2017 ووصل متوسط العائد عليها 1.66%، يقابلها سندات مستحق سدادها بقيمة 2.5 مليار دينار بالفترة نفسها.

فيما اصدر سندات تورق مقابل لاجل 3 أشهر منذ بداية العام بقيمة 3.3 مليارات دينار بمتوسط عائد 1.52%، يقابلها سندات مستحق سدادها بقيمة 3.8 مليارات دينار بالفترة نفسها.

وكانت البنوك الكويتية قد رفعت الفائدة على الودائع لأجل بالدينار بنسب متفاوتة تراوحت بين 0.125 و0.25%، وذلك في خطوة لاحقة على تثبيت بنك الكويت المركزي سعر الخصم عند مستوى 2.75%.

وأكد مصرفيون أن الخطوة جاءت في إطار تحسين الهامش القائم لصالح الدينار الكويتي بين أسعار الفائدة على الودائع بكل من الدينار والدولار بعد الزيادات الثلاث السابقة في سعر الخصم منذ ديسمبر 2015 البالغ مجموعها 75 نقطة أساس.

الجدير بالذكر ان البنك المركزي يطرح سندات محلية للبنوك العاملة بالقطاع المصرفي الكويتي لتنظيم السيولة لسحب ما يزيد من السيولة في السوق أو ضخ سيولة إضافية باسترداد تلك السندات من البنوك ودفع قيمتها بعد خصم العائد.