القروض الممنوحة لشراء الأوراق المالية تسجل أكبر تراجع بـ 211 مليون دينار

7 % نمواً سنوياً بالقروض الشخصية خلال يوليو

تراجع ودائع «الخاص» مقابل ارتفاع الحكومية

قال تقرير صادر عن بنك الكويت الوطني إن الائتمان تراجع في يوليو وتباطأ نموه قليلا إلى 3.5% على أساس سنوي، حيث بلغ صافي التراجع في الائتمان خلال الشهر 143 مليون دينار، وجاء معظم التراجع من الانخفاض المعتاد في الائتمان الممنوح لشراء الأوراق المالية خلال بداية الربع وتراجع بعض القطاعات.

وارتفع في المقابل كل من الائتمان الممنوح لقطاع العقار والقروض الشخصية، بينما تراجعت ودائع القطاع الخاص وارتفعت أسعار الفائدة.

وشهدت القروض الشخصية نموا قويا خلال يوليو، إذ تسارع نموها إلى 7.2% على أساس سنوي. وبلغ صافي الزيادة في التسهيلات الشخصية باستثناء الائتمان الممنوح لشراء الأوراق المالية 119 مليون دينار في الشهر، وذلك بعد ركود في الشهر السابق.

وجاءت الزيادة من القروض المقسطة، بينما شهدت القروض الاستهلاكية ركودا لتتقلص بواقع 5.3% على أساس سنوي.

وتراجع الائتمان الممنوح لقطاع الأعمال (باستثناء المؤسسات المالية غير المصرفية) بواقع 281 مليون دينار، وتراجع نموه إلى 1.8% على أساس سنوي.

وسجل الائتمان الممنوح لشراء الأوراق المالية أكبر تراجع بواقع 211 مليون دينار، وجاء ذلك بعد زيادة مماثلة في الشهر السابق، وهي وتيرة اعتيادية تطرأ في كل ربع.

وقد سجل القطاع أيضا تراجعا في المكونات الأخرى، إذ سجل الائتمان الممنوح لقطاعي البناء والنفط والغاز تراجعا ملحوظا، فقد تقلص الائتمان لقطاع البناء بواقع 5.7% على أساس سنوي. وظل نمو الائتمان في بقية القطاعات راكدا.

وقد أدى ذلك إلى تباطؤ الائتمان الممنوح لقطاعات الأعمال «المنتجة» (باستثناء الائتمان الممنوح لقطاع العقار وشراء الأوراق المالية) بعد أن كان قويا ليصل إلى 4.4% على أساس سنوي بسبب تأثيرات قاعدية.

واستمر الائتمان الممنوح لقطاع العقار في التعافي في شهر يوليو. فقد سجل نموا جيدا حتى الآن في 2017 بعد أن شهد تراجعا في السابق بواقع 3.6% خلال 2016.

وقد ارتفع الائتمان الممنوح للقطاع منذ بداية السنة المالية بنسبة سنوية بلغت 8.1%. وسجل القطاع أكبر زيادة خلال يوليو بلغت 109 مليون دينار، تماشيا مع استقرار سوق العقار.

وشهدت ودائع القطاع الخاص تراجعا في يوليو قابله مرة أخرى ارتفاع في الودائع الحكومية. فقد تراجعت ودائع القطاع الخاص بواقع 252 مليون دينار جاء معظمه بسبب تراجع في الودائع بالعملة الأجنبية. كما تراجعت أيضاً ودائع تحت الطلب وودائع الادخار بالدينار قابلها ارتفاع في الودائع لأجل بالدينار.

واستفاد نمو عرض النقد بمفهومه الواسع (ن2) من بعض التأثيرات القاعدية ولكنه ظل راكدا عند 1.2% على أساس سنوي، بينما شهد نمو عرض النقد بمفهومه الضيق (ن1) قوة أكبر ليصل إلى 7.1% على أساس سنوي.

وفي المقابل ارتفعت الودائع الحكومية بواقع 113 مليون دينار إلا أن نموها قد تباطأ إلى 6.4% على أساس سنوي بسبب تأثيرات قاعدية.

وشهدت احتياطيات البنوك السائلة أو «فائض السيولة» ثباتا خلال شهر يوليو عند 7.5% من إجمالي أصول البنوك. فقد ارتفعت احتياطيات البنوك (النقد، الودائع لدى بنك الكويت المركزي، سندات بنك الكويت المركزي) بواقع 62 مليون دينار لتصل إلى 4.7 مليارات دينار.

وقد تزامن هذا مع قيام الحكومة بزيادة صافي إصدار السندات المحلية بواقع 200 مليون دينار. وساهم ذلك في ارتفاع أدوات الدين العام المحلية إلى 4.17 ملايين دينار أو ما يقدّر بنسبة 11% من الناتج المحلي الإجمالي.