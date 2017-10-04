السائح الكويتي لم يعد يريد الطريقة التقليدية.. لذا عليكم التأقلم مع اهتماماته الجديدة

خدمات جديدة للشركات لمواكبة التطور.. تكنولوجياً وإلكترونياً

نقدم حلولاً مبتكرة للشركات عبر منصات خاصة إلكترونية

هبوط الإيرادات لدى شركات السياحة والسفر سببه التخلف عن ركب العصر

المسافرون اليوم فئات.. فللرياضة سياحتها الخاصة وكذلك التزلج وسفرات اليخوت

الكويتيات يطلبن برامج «الدايت» خاصة للتخسيس والسياحة الرياضية والتجميل

خدماتنا تشمل تذاكر مباريات الرياضة وأماكن الاسترخاء والعلاج الطبيعي

أصبحنا بين أكبر 10 شركات عالمية مزودة لخدمات السياحة والسفر

سوق قوي للمتقاعدين الباحثين عن العلاج بالخارج

نحن بمرحلة توسعية كبيرة.. سنواصل فتح الفروع وأحدثها بألمانيا وإنجلترا

يمكننا التنسيق مع شركات عالمية لتأمين سياحة الأعراس مع مطربين يوسف لازم قال الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لمجموعة شركة مباشر الدولية للسياحة والفنادق أحمد الحمزاوي ان الشركة وضعت استراتيجية جديدة لمواكبة التحولات في صناعة السياحة والسفر. فالشركة التي تعتبر اكبر مزود للخدمات السياحية في منطقة الشرق الأوسط في السنوات العشر الاخيرة تلاحظ تحولا سريعا في الصناعة وتغيرا أسرع في اتجاهات واهتمامات السائح من الكويت والمنطقة العربية، لذلك تعتقد أن تقديم خدمات سياحية بالطريقة التقليدية سيفضي الى نهاية الكثير من شركات السياحة والسفر العاملة في السوق الكويتي وبعض اسواق المنطقة. واضاف الحمزاوي ان شركته تعمل حاليا على تقديم حلول مبتكرة للشركات العاملة في المجال السياحي، تقضي بتقديم خدمات تكنولوجية وتقنية لتطوير مواقعها الالكترونية لتواكب السائح بشكل عصري، كما انها تعمل على تزويد الشركات بتدريب وحلول لرفع ايراداتها التي شهدت هبوطا قويا في السنوات الاخيرة. ووضع الحمزاوي خارطة للتحولات في الصناعة واهتمامات المسافرين، فهناك المسافر من اجل حضور مباريات رياضية وآخر للتزلج وثالث للتخسيس أو التجميل واتباع برامج صحية ورياضية، وهناك سوق قوي للمتقاعدين الباحثين عن العلاج وايضا هناك سوق السياحة الدينية والاعراس والحفلات الخاصة واليخوت. وقال الحمزاوي ان شركته ستوفر كل هذه الخدمات الخاصة والمبتكرة للشركات السياحية وليس مجرد الحجز عبر الفنادق التي تتعامل معها الشركة وتصل الى 600 ألف فندق حول العالم، اضافة الى أكثر من 15 ناقلا بحريا للفنادق العائمة من كل برامج السفر المقترحة حول العالم، واكثر من 5 آلاف شقة فندقية واكثر من 3 الاف فيلا حول العالم. وفيما يلي تفاصيل اللقاء: في ظل التحول القائم في سوق السياحة والسفر، بماذا تفكر شركة مباشر لمواكبة هذه التحولات؟ ٭ في الواقع، نحن درسنا السوق في السنوات الاخيرة، ولاحظنا أن هناك ظاهرة لافتة وهي أن ايرادات الشركات العاملة في تقديم خدمات سياحة وسفر تتراجع، بينما نلاحظ ارتفاعا في اعداد المسافرين، وهو ما يعني أن هؤلاء المسافرين يستخدمون طرقا أخرى لترتيب سفرهم وسياحتهم، والمتابع للسوق يدرك سريعا أن الطرق الحديثة هي في الاتجاه نحو الأونلاين، لذا وضعنا استراتيجية جديدة تقضي بمساعدة الشركات العاملة في السياحة والسفر على كيفية تجاوز التراجع في الايرادات ومواكبة التحولات في عقلية المسافر واهتماماته.

لذا بدأنا في تقديم خدمات للشركات تقضي بتدريبها على كيفية المواكبة اضافة الى تجهيزها الكترونيا وتكنولوجيا، حيث نوفر هذه الخدمة في «مباشر» لعملائنا وللسوق.

فكما تعلمون نحن مجموعة أشبه بتجار جملة نوفر للشركات في السياحة والسفر الحجز للفنادق وغيرها عن طريقنا.

ونعتقد أن الشركات التي لن تواكب هذه التحولات والأخذ بالتكنولوجيا الحديثة، لن تستمر في السنوات الخمس المقبلة.

لا شك ان هناك تحولا في طبيعة الخدمات والوجهات التي يريدها المسافر من الكويت والخليج؟

٭ بلا شك، نحن نلاحظ أن صناعة السياحة والسفر تغيرت جذريا ولم تعد الطريقة القديمة في حجز فندق او تذكرة سفر.

المسافر اليوم يبحث عن تجربة كاملة وخدمة شاملة واتجاهاته أصبحت مختلفة كليا.

فمثلا، اصبح هناك تصنيف للمسافرين ضمن فئات سفر مختلفة، فهناك فئة شبابية الان تسافر من اجل مشاهدة مباراة كرة قدم، واخرى من اجل التزلج، وثالثة تريد الذهاب الى غابات الامازون او افريقيا لتجربة السفاري.

هناك اليوم المسافر «الدايت» وهو مسافر يريد الذهاب الى منتجعات خاصة بالتخسيس او بالبرامج الصحية لجسم سليم، ويقضي احيانا ثلاثة شهور.

وفئة من المسافرين، خصوصا النساء، يتجهن للسفر من اجل التجميل وتنحيف الجسم وغيرها من العمليات التجميلية.

وفئة المتقاعدين يتجهون نحو البرامج العلاجية والاستشفاء والطبابة، وهم سوق ضخم بحد ذاته.

وهناك السياحة الدينية وهي صناعة اخرى ولها طقوسها الخاصة.

وهناك فئة تريد السفر عبر اليخت، وهناك الاعراس الخارجية، فأحيانا يأتيك من يريد أن يسافر هو وعائلته واصدقاؤه لاقامة عرس في الخارج مع تأمين كل متطلبات الاقامة والسفر والترفيه وحتى احيانا يطلبون مطربين معينين لاقامة الحفل، وكل ذلك اصبح ضمن صناعة السياحة والسفر ولم يعد مجرد امور منفصلة.

لكن ما واقع الشركات السياحية في الكويت اليوم؟

٭ بداية دعني أوضح أن التوجه العام الآن يسير باتجاه البحث عبر الانترنت والحجز بشكل مباشر من دون التعامل مع وكالات السفر المحلية، لانها ببساطة لا تواكب التحولات في احتياجات المسافر الحديث كما ذكرت انفا، فهو لا يريد مجرد وسيط صامت ينفذ له اوامر معلبة، وانما يريد شخصا يوجهه ويفهمه ويدرك احتياجاته، وهذه نقطة لا يدركها معظم مكاتب السفريات في البلاد، واعتقد اننا سنراها تغلق قريبا لعدم مقدرتها على الاستمرار والمنافسة وتكاليف التشغيل بسبب ما ستحتاجه من تطوير وعمليات ميكنة تفوق ميزانياتهم التي يعملون بها.

اضف الى ذلك ان غالبية الشركات لا تمتلك الخبرات الكافية وتعتمد على الطريقة التقليدية في التواصل مع العميل الذي اصبحت متطلباته في السفر اكبر، واصبح اكثر وعيا وذكاء ومعرفة في تدبر اموره كما ذكرت.

لكن يبقى أن هذا العميل العربي يميل الى وجود مكتب يتابع شؤونه ويفهم لغته ومتطلباته آنفة الذكر، لكن ايضا هناك متطلبات متعلقة بالخصوصية في الثقافة العربية في اختيار الفندق وتفاصيل الغرف ونوعية الزبائن وغيرها من التفاصيل التي يبحث عنها السائح العربي.

اذا ما الخدمات التي تقدمونها للشركات لكي تواكب تحولات السوق السياحي؟

٭ نحن نوفر للشركات منصة الكترونية تمكنها من حجز الفنادق وترتيب الرحلات السياحية في أكثر من 600 ألف فندق حول العالم، وتعتبر منصتنا أول محرك بحث سياحي في الكويت يجمع العديد من خدمات السفر والسياحة مثل حجز الفنادق وتذاكر الطيران والنقل والرحلات الاختيارية والأنشطة والرحلات الداخلية وحجز تذاكر المباريات على مستوى العالم، وسيتم عرض تلك البرامج بطريقة سهلة ومختصرة أمام العملاء من الشركات.

كما نقدم عروض السفر عبر اليخت وتنظيم المؤتمرات والاعراس وحتى التنسيق مع شركات عالمية للاتيان بمطربين عالميين لاحياء الحفلات الخاصة.

وايضا هناك عروض للمتقاعدين ومن يريدون السفر للتخسيس والتجميل وغيرها من برامج الرفاهية.

و«مباشر» تقدم حلول وخدمات السفر الالكتروني، وإتمام عملية حجز الرحلات للمسافرين والمشغلين المحليين والدوليين للرحلات.

حدثنا عن المزايا والخدمات التي تقدمونها؟

٭ كما ذكرت لدينا أكثر من 600 ألف فندق حول العالم، ونوفر خدمة الاستقبال والتسفير بالسيارة في 120 دولة.

بالنسبة للسفن السياحية، فلدينا أكثر من 15 ناقلا بحريا للفنادق العائمة من كل برامج السفر المقترحة حول العالم.

اما تأجير السيارات، فنحن نوفر خدمة التأجير بسائق او من دون سائق بـ 120 دولة.

كما نؤمن خدمة المزارات السياحية بـ 20 دولة.

واضفنا ايضا الانشطة كتوفير حجز الخدمات الخاصة كتذاكر المباريات او سهرات العشاء بـ 120 دولة.

ولدى «مباشر» اكثر من 5 آلاف شقة فندقية حول العالم.

وهناك أكثر من 3 آلاف فيلا حول العالم.

بماذا تتميز «مباشر» عن باقي الشركات المزودة لخدمات السياحة في المنطقة؟

٭ لدينا نظام الحجز متعدد اللغات بـ12 لغة هي: العربية والانجليزية والتركية والفارسية والفرنسية والاسبانية والايطالية والروسية واليونانية والمجرية والبرتغالية والتشيكية.

ويعتبر هذا النظام سريعا جدا ويمكن كل شركة سياحة من اعطاء عدد لامحدود من رموز الحجز السرية لموظفيها. كما يوجد خدمة الدفع الالكتروني لشركات السياحة التي تعمل بالكاش.

ما توسعاتكم في الفترة المقبلة؟

٭ نحن في مرحلة يمكن ان اسميها بـ «التوسعية جدا» في شركة «مباشر»، فنحن نفتخر باننا نحمل اسم الكويت إلى العالمية في مجال السياحة والسفر، بعد ان اصبح «مباشر» من اكبر 10 اسماء في العالم ينافس في تقديم كافة الخدمات السياحية وحجز التذاكر وايجاد كافة الحلول والخدمات للعملاء.

فبالاضافة الى مقرنا الرئيسي للشركة بالكويت وتواجدنا داخل اكثر من ٢٠ سوقا سياحيا ولها أفرع بمصر ولبنان والمملكة العربية السعودية، فإننا قريبا سوف يتم الإعلان عن فرع الشركة بالمانيا وإنجلترا.

شبكة اعمال «مباشر» العابرة للقارات

قال الحمزاوي ان هناك مزايا وخدمات تقدم من خلال موقع شركة مباشر الدولية الالكتروني لشركات السياحة www.mubasherholidays.com متمثلة في توفير:

1 - الفنادق: أكثر من 600 ألف فندق حول العالم.

2 - التوصيل: تتوافر خدمة الاستقبال والتسفير بالسيارة في 120 دولة.

3 - السفن السياحية: أكثر من 15 ناقلا بحريا للفنادق العائمة من كل برامج السفر المقترحة حول العالم.

4 - تأجير السيارات: خدمة التأجير بسائق او من دون سائق بـ 120 دولة.

5 - المزارات السياحية: توفير خدمة الزيارات السياحية بـ 20 دولة.

6 - الانشطة: توفير حجز الخدمات الخاصة كتذاكر المباريات او سهرات العشاء بـ 120 دولة.

7 - الشقق الفندقية: أكثر من 5 آلاف شقة فندقية حول العالم.

8 - الفلل السياحية: أكثر من 3 آلاف فيلا حول العالم.

مميزات وخدمات شركة مباشر

قال الحمزاوي ان هناك مميزات اضافية منها:

1 - نظام الحجز متعدد اللغات بـ 12 لغة هي: العربية والانجليزية والتركية والفارسية والفرنسية والاسبانية والايطالية والروسية واليونانية والمجرية والبرتغالية والتشيكية.

2 - نظام حجز سريع جدا.

3 - امكانية اعطاء شركات السياحة خدمة الوايت لابيل او اكس ام ال.

4 - امكانية اعطاء كل شركة سياحة عددا لامحدودا من رموز الحجز السرية لموظفيها.

5 - كما يوجد خدمة الدفع الالكتروني لشركات السياحة التي تعمل بالكاش.

وتنشر الشركة سنويا تقارير خاصة بالانفاق السياحي العربي وتعتبر مرجعا مهما للمهتمين بقطاع السياحة.