توسع إستراتيجي في قطاعات التجزئة والتسوق الإلكتروني أعلنت شركة الخدمات البريدية «بوسطة بلس»، وهي إحدى الشركات اللوجستية عن توسع عملياتها إلى جمهورية مصر العربية في خطوة جديدة تخدم بها أكثر من 90 مليون مصري وآلاف الشركات النامية لتوفر لهم خدمة التواصيل السريع والخدمات اللوجستية وتدعم كذلك قطاع التسوق الإلكتروني النامي في الجمهورية.

وبهذه المناسبة، قال الرئيس التنفيذي لشركة الخدمات البريدية بوسطة بلس، هشام البحار: «بخبرة تمتد على أكثر من عقد من الزمان، نواصل التوسع الجغرافي في المنطقة ونصل جمهورية مصر العربية التي يشرفنا خدمتها بجميع خدماتنا وعلى وجه الخصوص الحلول التكميلية للتسوق الإلكتروني والتي تتضمن مركز خدمة عملاء، ومنصة تحكم بمسارات التوصيل، وخدمة التخزين، وخدمات الاستيراد والتصدير، ومراقبة البضائع المخزنة».

وأضاف البحار: «عبر السنوات، نجحت شركة الخدمات البريدية بوسطة بلس في استقطاب أسماء لامعة في قطاعات التجزئة والتسوق الإلكتروني والخدماتية، إذ حازت ثقة العملاء من الشركات والأفراد سواء بفضل موثوقية خدماتها وتنافسيتها وتنوعها الذي يلبي احتياجات السوق المحلي والإقليمي.

وبجودة خدمات عالية ونطاق عمل واسع، تتوج نجاح الشركة بعد توسعها التدريجي إلى الإمارات والبحرين، بوصولها إلى مصر اليوم لخدمة الأفراد والشركات سواء».

وتحرص شركة الخدمات البريدية بوسطة بلس على منح جميع عملائها الحلول الفعالة المصممة خصيصا لتتناسب مع نوع وحجم أعمالهم لتساعدهم على تحقيق أكبر قدر من النتائج، مما يعتبر ترجمة فعلية لشعار الشركة: Delivered، your way أي «نوصله، على طريقتك».

وضمن خدماتها المتوفرة في جمهورية مصر العربية، تركز شركة الخدمات البريدية بوسطة بلس على توفير خدمة التوصيل السريع للتسوق الإلكتروني واستلام المبالغ عند التوصيل داخل الجمهورية، ناهيك عن الخدمات الخاصة بالأفراد.

وتطمح بوسطة بلس بهذه الخطوة بأن تبقى الشريك الاستراتيجي المفضل لأصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم وعلى وجه الخصوص مواقع التسوق الإلكتروني في مصر.