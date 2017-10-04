استقرت أسعار الذهب بعد أن نزلت لأقل مستوى في 7 أسابيع خلال تعاملات أمس مع ارتفاع الأسهم والدولار في المعاملات الآسيوية بفضل بيانات اقتصادية قوية وارتفاع عائدات سندات الخزانة الأميركية.

ونزل الذهب في المعاملات الفورية 0.1% إلى 1269.71 دولارا للأوقية (الأونصة) بعد أن لامس في وقت سابق أقل مستوى منذ منتصف أغسطس عند 1267.76 دولارا للأوقية.

وفي العقود الآجلة في الولايات المتحدة تسليم ديسمبر انخفض الذهب 0.3% إلى 1272.60 دولارا.

واليوم ارتفع الدولار مقابل الين وصعد لأعلى مستوى منذ منتصف أغسطس مقابل سلة من العملات الرئيسية وواصل المكاسب التي حققها في الجلسة السابقة بفضل ارتفاع عائدات سندات الخزانة الأميركية وبيانات الإنتاج الصناعي القوية.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، نزلت الفضة 0.1% إلى 16.53 دولارا للأوقية بعدما تراجعت في وقت سابق لأقل مستوى منذ التاسع من أغسطس الذي لامسته أمس الأول.

وزاد البلاتين والبلاديوم 0.2% لكل منهما وسجل البلاتين 912.40 دولارا للأوقية والبلاديوم 911.50 دولارا، وفي الأسبوع الماضي تساوى سعر المعدنيين النفيسين لأول مرة في 16 عاما.