أجرى البنك التجاري سحبه على أسماء الرابحين في سحب النجمة اليومي، والربع السنوي الثالث، وحملة «حول راتبك واربح مع التجاري».

وتم إجراء السحوبات والإعلان عن الفائزين بحضور الإدارة التنفيذية وموظفي البنك، وبمشاركة أحد مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي «حمد قلم»، وتحت إشراف ممثل وزارة التجارة والصناعة جاسم محمد العتيبي.

وقد تم نقل عملية السحب مباشرة على صفحات البنك في مواقع التواصل الاجتماعي، حيث شارك «حمد قلم» في عملية إجراء السحوبات، معلنا أسماء الفائزين عبر حسابه الشخصي على تلك المواقع، وقام كذلك بالتواصل مع الفائزين وتهنئتهم.

وفي تعليقها على الأجواء التي سادت عملية السحب، قالت سحر الرميح إن البنك يحرص على مواكبة التطورات التكنولوجية والصيحات الجديدة في مجال التواصل الاجتماعي، وهو ما دفع البنك إلى دعوة «حمد قلم» الشخصية المعروفة على مستوى صفحات ومواقع التواصل الاجتماعي وهو ما أضفى على عملية السحب المزيد من الحماس والانسيابية.

وبالنسبة للسحب الربع السنوي على الجائزة المتصاعدة والتي كانت بمبلغ 200 ألف دينار للربع الثالث، فقد ابتسم الحظ لعبدالعزيز علي القندي للفوز بهذه الجائزة في السحب الكبير للربع الثالث لحساب النجمة، كما حالف الحظ علي أحمد أكبر حسن للفوز بسيارة مرسيدس C-Class Couper في حملة «حول راتبك واربح مع التجاري».

والبنك التجاري ينتهز هذه الفرصة ليتقدم بالشكر لكل من ساهم في إجراء عملية السحوبات التي تمت بسلاسة ونظام. كما يهنئ جميع الفائزين في سحوبات النجمة وحملة «حول راتبك واربح مع التجاري».