في خطوة جديدة ضمن انطلاقتها الفعلية بهدف تحقيق التكامل من خلال إدارتها لمجمع التكرير والبتروكيماويات ومرافق استيراد الغاز الطبيعي المسال أعلنت الشركة الكويتية للصناعات البترولية المتكاملة عن انتقال الدفعة الثالثة والأخيرة من العاملين في مصفاة الشعيبة إلى البترولية المتكاملة والتي ضمت ما يقارب المائة وستين موظفا من رؤساء فرق ومهندسين ومشغلين.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة هاشم هاشم إن «هذه الدفعة الأخيرة التي تضم عددا من المهندسين والمشغلين ستكون عنصرا مهما في كيبيك»، لافتا إلى أنهم «سيلعبون دورا مهما في تشغيل مصفاة الزور وسيكونون إضافة مهمة لتفعيل دور الشركة».

وذكر أن «هذه الدفعة من المنتقلين التي قاربت 160 منتقلا تضم أكبر عدد بين الدفعات المنتقلة للشركة وتحوي خبرات مميزة»، لافتا إلى «وجود خطة واضحة لتدريب هؤلاء المنتقلين إلى الشركة».

من جانبه، قال نائب الرئيس التنفيذي لمصفاة الزور حاتم العوضي: إن «هذه الدفعة تحوي خبرات مهمة ينتظرها برنامج تدريبي على وحدات مصفاة ميناء عبدالله، وخاصة الوحدات الجديدة التي سيعملون عليها في مصفاة الزور».

وبين أن «هؤلاء المنتقلين سيعملون بروح الفريق الواحد من أجل تحقيق هدف تشغيل مصفاة الزور في 2018/2019 الأمر الذي يتطلب تدريبا مكثفا».

بدوره، عبر نائب الرئيس التنفيذي للبتروكيماويات والغاز المسال أحمد صالح الجيماز عن سعادته بانتقال هذه الكوكبة التي سبق وعمل معها قرابة خمس سنوات في مصفاة الشعيبة، متوقعا أن تعمل هذه الكوكبة بروح الإخلاص والتفاني في مصفاة الزور مما سيؤهلهم بتشغيل منشآت الشركة بكل اقتدار.

تعيينات في «البترولية المتكاملة»

أصدرت «البترولية المتكاملة» تعميما ينص على: تعيين محمد فهد محمد العجمي رئيسا لفريق العمليات منطقة II (مصفاة الزور) ويكون مسؤولا أمام مدير مجموعة العمليات (مصفاة الزور)، وتعيين سالم فالح عبدالله الهاجري رئيسا لفريق عمل العمليات منطقة III ويكون مسؤولا أمام مدير مجموعة العمليات (مصفاة الزور)، وتعيين عادل محمد أكبر الحسيني رئيسا لفريق عمل العمليات منطقة V (مصفاة الزور) ويكون مسؤولا أمام مدير مجموعة العمليات (مصفاة الزور).