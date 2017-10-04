سجلت صادرات النفط الخام الكويتي لليابان في أغسطس الماضي تراجعا 2.3% لتصل الى 6.18 ملايين برميل اي 199 ألف برميل يوميا مسجلة ادنى مستوى خلال 4 اشهر مقارنة بالعام الماضي.

وذكرت وكالة الموارد الطبيعية والطاقة اليابانية في تقرير اولي أمس ان الكويت باعتبارها ثالث اكبر مزود نفط لليابان صدرت نسبة 6.2% من اجمالي واردات اليابان من النفط الخام.

وأشارت الى انخفاض اجمالي واردات اليابان من النفط الخام في شهر اغسطس الماضي بنسبة 0.1% على اساس سنوي لتبلغ 3.21 ملايين برميل.

وأوضحت الوكالة ان الشحنات من الشرق الاوسط شكلت في الفترة ذاتها نسبة 87.8% من اجمالي واردات اليابان من النفط الخام مرتفعة بنسبة 3.1% عن العام الماضي.