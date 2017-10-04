يُمنح الفائز 10 آلاف دينار وهدية تذكارية وشهادة تقدير

أعلن محافظ بنك الكويت المركزي ورئيس مجلس إدارة معهد الدراسات المصرفية د.محمد الهاشل إطلاق «جائزة الباحث الاقتصادي الكويتي» الموجهة للباحثين الكويتيين بهدف تشجيع وتعزيز البحث العلمي الرصين في الشأن الاقتصادي والمصرفي من خلال تشجيع وتحفيز الكوادر الوطنية لتطوير مهارتها وقدراتها البحثية على أسس علمية عالية في مجالات العمل المصرفي والمالي.

وأضاف الهاشل أن إطلاق هذه الجائزة التي يخصصها بنك الكويت المركزي والبنوك الكويتية سنويا ويدير شؤونها معهد الدراسات المصرفية، يأتي ضمن السعي الاستراتيجي لبنك الكويت المركزي والبنوك الكويتية لتنمية وتعزيز دورها في خدمة المجتمع وترسيخ النهج العلمي في تناول الشؤون المصرفية والمالية لبناء الكفاءات الوطنية المتخصصة عالية التأهيل علميا وعمليا في مجالات عمل القطاع المصرفي والمالي الكويتي.

وبين المحافظ أن «جائزة الباحث الاقتصادي الكويتي» تمثل إضافة أخرى لمجموعة من المبادرات التي يتبناها بنك الكويت المركزي والبنوك الكويتية لتلبية طموحات الكفاءات الوطنية للاستزادة العلمية والتمكين العملي لتحقيق طموحاتها الوظيفية.

وأوضح الهاشل أن الجائزة عبارة عن مسابقة سنوية رفيعة المستوى لاختيار أفضل بحث يحصل معده على مكافأة مالية، بالإضافة إلى هدية تذكارية وشهادة تقدير، كما تشمل الجائزة طباعة ونشر وتوزيع البحث الفائز ليكون مرجعا علميا رصينا للراغبين في الاستفادة من الأبحاث المتميزة، مبينا أن معهد الدراسات المصرفية سيتولى إدارة شؤون الجائزة بما في ذلك تلقي البحوث وتحديد المستوفي منها للشروط وتعيين المحكمين ورصد نتائج التحكيم وإعلان النتيجة.

واختتم الهاشل تصريحه بالإشارة إلى أن التفاصيل الخاصة بالجائزة وشروط الترشح وكيفية تقديم الأبحاث ومواعيد تلقي الطلبات منشورة على المواقع الالكترونية لكل من بنك الكويت المركزي ومعهد الدراسات المصرفية، وأنه بإمكان الراغبين في المشاركة وكذلك المهتمون الاطلاع على تفاصيل الجائزة لعام 2017 وتقديم طلبات الترشح على النماذج الخاصة بذلك اعتبارا من 4 أكتوبر 2017 حتى 31 ديسمبر 2017.

شروط الترشح للجائزة

1 - أن يكون الباحث أو الباحثون في حال البحوث المشتركة كويتيي الجنسية.

2 - أن يكون البحث المقدم باللغة العربية وفي حال البحوث باللغة الإنجليزية يجب إعداد ملخص تنفيذي باللغة العربية.

3 - ألا يزيد حجم البحث على 45 صفحة عدا الجداول وقائمة المراجع والملاحق.

4 - أن يستوفي البحث اعتبارات البحث العلمي الرصين من حيث صياغة وأساليب التحليل والاستنتاج والتوثيق والمراجع.

5 - يشترط أن يكون البحث المقدم حديثا ولم يمض على إنجازه عامان من تاريخ تقديمه.

ويمنح صاحب البحث الفائز مكافأة مالية مقدارها 10 آلاف دينار وهدية تذكارية وشهادة تقدير.