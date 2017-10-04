أحمد مغربي

كشف مصدر نفطي مسؤول لـ«الأنباء» ان مؤسسة البترول الكويتية قررت تمديد خدمة ٣ من الرؤساء التنفيذيين للشركات النفطية التابعة لمدة عام اضافي وذلك للحيلولة دون تقاعدهم نظرا لتجاوز عدد سنوات خدمتهم ٣٥ عاما في القطاع النفطي.

وقال المصدر باقتضاب: «تم التمديد للرؤساء التنفيذيين لأن لديهم مشاريع بصدد التشغيل والانتهاء منها ومن الضروري وجودهم».

والرؤساء التنفيذيون الذين تم التجديد لهم هم الرئيس التنفيذي لشركة نفط الكويت جمال جعفر والرئيس التنفيذي لشركة البترول الوطنية محمد غازي المطيري والرئيس التنفيذي لشركة ناقلات النفط الشيخ طلال الخالد.