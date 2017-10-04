استقر سعر صرف الدولار الأميركي مقابل الدينار الكويتي اليوم الأربعاء، عند مستوى 0.302 دينار في حين ارتفع اليورو إلى مستوى 0.355 دينار مقارنة بأسعار صرف يوم امس.

وقال بنك الكويت المركزي في نشرته اليومية على موقعه الإلكتروني، إن سعر صرف الجنيه الإسترليني استقر عند 0.400 دينار فيما ارتفع الفرنك السويسري الى مستوى 0.310 دينار وظل الين الياباني عند مستوى 0.002 دينار دون تغيير.

وفي الولايات المتحدة تراجع سعر صرف الدولار مقابل العملات الرئيسية الأخرى في تداولات امس الثلاثاء على الرغم من التوقعات المتزايدة لرفع سعر الفائدة في ديسمبر المقبل.