أعلنت الشركة الكويتية للاستكشافات البترولية الخارجية (كوفبك)، اليوم الأربعاء، إلغاء الصفقة المبرمة مع شركة (رويال دتش شل) للاستحواذ على أصولها في مشروع (بونجكوت) القائم بمملكة تايلاند والذي تم الإعلان عنه 31 يناير الماضي.

وأكدت (كوفبك) في بيان صحافي، انه لن تكون هناك أي التزامات مالية على الشركة نتيجة إلغاء الصفقة أو أي التزامات مستقبلية أخرى موضحة أنها لم تدفع أي مبالغ نقدية مسبقة.

وأشارت إلى سعيها وجهودها المستمرة في البحث عن تقييم مشاريع وأصول ذات طابع يوفر لمحفظتها احتياطيات هامة وإنتاجا ملموسا وتدفقات نقدية قوية من أجل تحقيق استراتيجيتها.

وأكدت انها تتطلع دائما للعمل مع حكومات الدول المضيفة لهذه الحقول وتعزيز العلاقات القائمة بينها والعمل بشكل وثيق مع شركاء عالميين لتحقيق أقصى قدر من الطاقات التي تمتلكها هذه الأصول.

يذكر أن الشركة الكويتية للاستكشافات البترولية الخارجية (كوفبك) تأسست من قبل مؤسسة البترول الكويتية عام 1981 لتتولى عمليات استكشاف وتطوير وإنتاج النفط والغاز الطبيعي خارج دولة الكويت.

وتنشط كوفبك حاليا في 14 بلدا إذ تتوزع أنشطتها وعملياتها التي تضم 65 مشروعا في مجال الاستكشاف والإنتاج على مستوى العالم.

وتدير الشركة عملياتها من مكتبها الرئيسي في الكويت وعبر مكاتبها الإقليمية الموزعة في كل من أستراليا وكندا والصين ومصر وإندونيسيا وماليزيا وهولاندا والنرويج وباكستان.