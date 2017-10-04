قال رئيس هيئة قناة السويس، مهاب مميش، إن إيرادات مصر من قناة السويس زادت بشكل طفيف في أول تسعة أشهر من هذا العام.

وأضاف مميش في بيان نشر على الموقع الإلكتروني للهيئة اليوم الأربعاء، أن إيرادات القناة بلغت 3.869 مليار دولار منذ الرابع من يناير وحتى نهاية سبتمبر الماضي، مقابل 3.783 مليار دولار قبل عام.

وتختصر قناة السويس التي يبلغ طولها 192 كيلومترا (120 ميلا) زمن الرحلة بين آسيا وأوروبا بنحو 15 يوما في المتوسط.

وقالت الهيئة في البيان الصحفي ، إن أعداد السفن المارة بالقناة زادت إلى 12934 سفينة في أول تسعة أشهر من هذا العام مقابل 12613 سفينة قبل عام.

وفي عام 2016 بأكمله تراجعت إيرادات قناة السويس 3.3 بالمئة إلى 5.005 مليار دولار، وفقا لحسابات رويترز، مقارنة مع 5.175 مليار في 2015.

وتتوقع هيئة قناة السويس ارتفاع الإيرادات من مرور السفن إلى 13.2 مليار دولار سنويا بحلول عام 2023.