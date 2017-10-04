قال وزير الطاقة الروسي الكسندر نوفاك، اليوم الأربعاء، إن المملكة العربية السعودية ستخصص مليار دولار للاستثمار في حقل الطاقة الروسي.

ونقلت وكالة انباء (تاس) عن نوفاك قوله على هامش انطلاق فعاليات اسبوع الطاقة الروسي، ان "مؤسسة (يورواسيا دريلينغ) الروسية تتباحث مع الهيئات السعودية ايضا حول امكانية العمل في مجال الخدمات النفطية في اراضي المملكة".

واضاف ان "الجانب السعودي يجري مفاوضات حول التعاون مع عدد من شركات الطاقة الروسية" مشيرا الى ان السعودية تبدي اهتماما بتكنولوجيا استخراج النفط واستكشافه وكذلك مجال الخدمات النفطية.

واوضح نوفاك ان شركة (روس نفط) الروسية تجري كذلك مباحثات مع شركة (ارامكو) السعودية حول التعاون في مجال تسويق النفط.

وكانت روسيا الاتحادية والمملكة العربية السعودية وقعت في سبتمبر العام الماضي على اتفاقية للتعاون لضمان الاستقرار في الاسواق العالمية.

وشكل هذا الاتفاق اساسا للاتفاقية التي وقعتها منظمة البلدان المصدرة للبترول (اوبك) مع الدول المصدرة للنفط خارجها لتقليص حجم الانتاج بمعدل 8ر1 مليون برميل يوميا.