قتيبة الغانم: الحصول على التعليم الأساسي حقٌ لكل طفل بغض النظر عن جنسه أو جنسيته

قامت شركة صناعات الغانم، أحد أكبر شركات القطاع الخاص على مستوى المنطقة، مؤخرا، بدعم إحدى مبادرات جمعية الهلال الأحمر التعليمية التي أقيمت تحت عنوان «بالعلم نضيء الكويت»، وذلك توفيرا للفرص التعليمية للأطفال المقيمين من غير الكويتيين، تقام المبادرة بالشراكة مع جمعية الهلال الأحمر الكويتية للعام الثاني على التوالي.

وتشير التقارير الى انه في عام 2015 بلغ عدد الأطفال الذين لم تتمكن عائلاتهم من التكفل بتغطية نفقاتهم الدراسية والذين احتاجوا الى دعم مادي 13 ألف طالب وطالبة، الأمر الذي يعكس احتياجا ملحا لا يمكن تجاهله.

وتعليقا على الدعم المقدم من قبل الشركة، قال رئيس مجلس صناعات الغانم، قتيبة يوسف الغانم إن الحصول على التعليم الأساسي حق لكل طفل، بغض النظر عن جنسه أو جنسيته.

التعليم هو الحل الوحيد للقضاء على الفقر ووسيلة لتمهيد الطريق نحو مستقبل أكثر إشراقا، وهذا ما تسعى إليه هذه الحملة النبيلة، ونحن نعمل في شركة صناعات الغانم بشكل دائم على التأثير الإيجابي في المجتمع متى ما تمكنا من القيام بذلك، خصوصا في حياة الأسر المحتاجة، ويسعدنا أن نقوم للمرة الثانية بدعم الحملة التعليمية التي تتبناها جمعية الهلال الأحمر الكويتية، ونفتخر كوننا جزءا من مبادراتهم المتعددة التي تسهم في نمو وتطور شعوبنا.

بدوره، قال رئيس مجلس إدارة جمعية الهلال الأحمر الكويتية د.هلال الساير: يسرنا العمل على دعم وتطوير شراكتنا مع صناعات الغانم التي تمكنا من خلالها تنفيذ العديد من المشاريع الخيرية والمبادرات التي نتبناها في جمعية الهلال الأحمر الكويتية.

إن هذه السنة الثالثة التي نتبنى من خلالها هذه الحملة التعليمية، وذلك في إطار الهدف الأكبر والأسمى الذي نسعى نحوه كجمعية وهو رفع مستوى معيشة أطفال الكويت.

ويسرني أن أنتهز هذه الفرصة للتعبير عن جزيل شكري وعمق تقديري لشركة صناعات الغانم، ورئيس مجلس إدارتها قتيبة الغانم للتعاون معنا في سبيل نجاح هذه الحملة.

وتلتزم شركة صناعات الغانم بتطبيق استراتيجيتها الرامية نحو تقديم الدعم والعطاء للمجتمع الذي تعمل من خلاله، وذلك عن طريق تمكين المحتاجين، ودعم قطاع التعليم، والتشجيع على ريادة الأعمال كجزء من استراتيجية المسؤولية الاجتماعية التي تتبناها وتطبقها.

ففي عام 2015 حصلت شركة صناعات الغانم على لقب الشريك الماسي من قبل جمعية الهلال الأحمر الكويتية، تكريما لجهود الشركة في دعم أنشطة الجمعية التي تهدف الى توفير العلاج والرعاية الطبية للمرضى المحتاجين في الكويت، وكذلك دعم مجموعة «نست» لرعاية وتعليم الأطفال التي تهدف الى تعزيز الوعي بأهمية دعم الأطفال المحتاجين على كل من المستويين المحلي والعالمي.

وقامت الشركة كذلك بتغطية نفقات إعادة بناء وتجديد دار لرعاية الأطفال يتكفل به قطاع الرعاية الاجتماعية لدى وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل.