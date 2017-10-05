في إطار حرصه الدائم على تقديم أفضل الحلول المصرفية وأكثرها تطورا وأمانا ومرونة لعملائه الأفراد، يوفر بنك الخليج فرصة الاستمتاع بخدمة التسوق الإلكتروني الآمن عبر مواقع التسوق العالمية باستخدام بطاقات السحب الآلي «كي - نت».

وتتيح هذه الخدمة الجديدة تعزيز عناصر الأمان وتوفير حماية إضافية للبيانات المصرفية لعملاء البنك عند الشراء من أي من مواقع التسوق العالمية، حيث يتمكن جميع عملاء البنك الحاليين والجدد من القيام بعمليات الشراء الإلكترونية بأمان عن طريق تزويدهم بكلمة مرور مرنة لمرة واحدة (OTP) عبر رسالة نصية أو عبر حساب البريد الإلكتروني المسجل لدى بنك الخليج، وذلك لإتمام عمليات الدفع الالكترونية.

ويتم تقديم كلمة مرور لمرة واحدة لكل عملية تتم عبر الإنترنت باستخدام بطاقات السحب الآلي (كي- نت) من بنك الخليج، وذلك لضمان أعلى مستويات الأمان والحماية ضد عمليات الاحتيال أثناء التسوق.

هذا، ويلتزم بنك الخليج بتزويد عملائه بخدمات رائدة تستوعب متطلباتهم، مع تحقيق أعلى مستويات الأمان لتجنب أي صعوبات أو إزعاج.