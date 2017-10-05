يمنح عملاءه الجدد فرصة للفوز بجوائز بقيمة فورية

مرة أخرى يتواجد فريق حساب الراتب من بنك الخليج من خلال جناح خاص في مجمع الأفنيوز في الفترة من اليوم 5 أكتوبر إلى 7 أكتوبر الجاري، ويدعو عملاءه الحاليين والجدد الى زيارة الجناح للقيام بالإجابة عن أسئلتهم واستفساراتهم الخاصة بالحساب.

كما يمنح بنك الخليج جوائز قيمة فورية لعملائه الجدد الذين يقومون بفتح حساب راتب خلال تلك الفترة.

وقد بدأت الجولات في الشهر الماضي في اثنين من أشهر المجمعات التجارية بالكويت، حيث تواجد ممثلو البنك في مجمع الأفنيوز في الفترة من 14 إلى 16 سبتمبر، وتواجدوا في ذا جيت مول في الفترة من 28 إلى 30 سبتمبر.

وصمم حساب الراتب الجديد خصيصا للعملاء الكويتيين ممن يحولون رواتبهم إلى بنك الخليج للاستفادة من العديد من العروض المميزة. منها فرصة الحصول على جائزة نقدية فورية قدرها 100 دينار أو الحصول على قرض من دون فوائد، شرط ألا يقل الراتب الذي يتم تحويله إلى بنك الخليج عن 500 دينار للتأهل الى هذه العروض فور تحويل رواتبهم إلى بنك الخليج.

وبإمكان العملاء الجدد أيضا الحصول على مميزات أخرى تشمل بطاقات فيزا وماستركارد الائتمانية من دون الحاجة الى دفع الرسوم السنوية خلال العام الأول، مع إمكانية الحصول على قرض تصل قيمته إلى 70 ألف دينار أو قرض استهلاكي تصل قيمته إلى 15 ألف دينار.

كما يحصل جميع العملاء الحاليين والجدد الذين يقومون بتحويل رواتبهم إلى بنك الخليج على فرصة الدخول تلقائيا في السحوبات الربع سنوية للفوز بجوائز نقدية قيمة، تضم ثلاثة سحوبات ربع سنوية تبلغ قيمة كل منها 25 ألف دينار بالإضافة إلى السحب على الجائزة الكبرى والتي تبلغ قيمتها 250 ألف دينار.