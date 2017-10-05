البرنامج يقدم 4 جوائز ربع سنوية بقيمة 250 ألف دينار للرابح

أجرى البنك الأهلي المتحد في الرابع من شهر أكتوبر الجاري السحب الأسبوعي على جــوائــز الحصـاد الإسلامي، وهو برنامج الجوائز الأول في الكويت المتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية والذي يقدم أكبر قيمة جوائز لأكبر عدد من الفائزين، حيث يتيح لعملاء حساب الحصاد الإسلامي الدخول في السحب على 26 جائزة أسبوعية تتكون من جائزة كبرى بقيمة 25 ألف دينار، بالإضافة إلى 25 جائزة قيمة كل منها 1000 دينار، فضلا عن 4 جوائز ربع سنوية بقيمة 250 ألف دينار للرابح والذي يمكنه تحقيق حلم العمر بالسفر أو الدراسة في الخارج أو امتلاك المنزل والسيارة التي طالما حلم بها.

وبهذه المناسبة، أوضح البنك الأهلي المتحد اننا بهذا السحب نضيف إلى قائمة الفائزين بجوائز الحصاد الإسلامي 26 رابحا جديدا ليصل بذلك عدد العملاء الفائزين إلى أكثر من 1300 فائز سنويا، وقد أسفر السحب الأسبوعي عن حصول حسن جعفر الحمد على الجائزة الأسبوعية الكبرى بقيمة 25 ألف دينار، بالإضافة إلى حصول 25 فائزا على 1000 لكل رابح، وهم: محمد حسن عبدالله، شويرب فهد العجمي، اشرف راجي توفيق، عيد عبدالله العتيبي، عبدالله الجليبي، حسين علي كسار، احمد محمد عطا الله، كمال الدين حسين إبراهيم، محمد صباح البلوشي، محمد سالم سعيد، ناصر كريم عبيد، مريم إبراهام، عبدالرحمن حمد العجمي، أحمد علي السلطان، رشا عطاالله محمد، بسام صلاح الدين الحموي، خالد محمد بودي، عبدالعزيز حسين دشتي، نادر مهدي أحمد، نواف جاسم محمد، حسين علي دشتي، حسن ابراهيم حسين، حمزة جعفر محمد، نور خليفة، ياسمين على حمد.

وأضاف البنك: هناك العديد من فرص الفوز الكبرى ما زالت بانتظار عملائنا الحاليين وكل من يرغب في فتح حساب الحصاد الإسلامي لدى البنك الأهلي المتحد والمضاف إلى برنامج الجوائز للاستفادة من فرص الفوز الكبرى التي يقدمها البنك الأهلي المتحد.

وتتــلخـص شــروط الاستفادة من السحوبات على جوائز حساب الحصاد الإسلامي في فتح الحساب بقيمة 100 دينار، علما ان عملاء حساب الحصاد في الكويت والبحرين مؤهلون للمشاركة في سحوبات الحصاد على الجوائز طبقا لشروط وأحكام البرنامج.