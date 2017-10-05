«أمير بوخمسين» و«هومز العقارية» و«يسر العقارية» تستعرض باقة من مشاريعها العقارية حول العالم

تشارك كل من شركة «أمير بوخمسين للتطوير العقاري» و«هومز العقارية» و«يسر العقارية»، مشاركتها في معرض العقارات الكويتية والدولية الذي تنظمه شركة إكسبو سيتي لتنظيم المعارض والمؤتمرات خلال الفترة من 30 أكتوبر وحتى 2 نوفمبر المقبل في فندق الريجنسي - البدع.

أمير للتطوير العقاري

وصرح رئيس مجلس الإدارة في شركة أمير بوخمسين للتطوير العقاري أمير بوخمسين بان الشركة تشارك في المعرض بمشروع بوخمسين (5) في الشارقة وهو مشروع (أمير مول) والذي يتكون من 200 معرض ومتصل ببرج بارتفاع 25 دورا وفندق هوليداي ان، ويتكون من 300 جناح وغرفة + 4 مطاعم وكافي شوب وصالون رجالي وصالون نسائي.

كما يحتوي على 4 أدوار مواقف سيارات تتسع 1500 سيارة، بالإضافة الى برج سكني يحتوي على 250 شقة سكنية للبيع ومساحة أرض المشروع 100000 قدم، وسيتم تسويق البرج السكني ابتداء من يناير 2018.

وتشارك أيضا بمشروع بوخمسين 1 وهو برج أمير بوخمسين البحيرة والذي يقع على بحيرة خالد في المجاز، وتعتبر أكبر بحيرة في الشارقة يحدها من اليمين حديقة المجاز الكبرى ومن اليسار في وسط البحيرة أكبر وأجمل مسرح لإقامة الحفلات والمسرحيات لأشهر المطربين.

ويحتوي البرج على 7 أدوار مواقف سيارات تتسع 1500 سيارة + دورين مكاتب ودور كامل يحتوي على حمام سباحة وعدد 2 جمنيزيوم للرجال والنساء + صالة اسكواش كما يحتوي على 50 شقة بمساحات مختلفة من 170م وحتى 250م خدمات صيانة وحراسة 24 ساعة في اليوم.

أما عن المشاريع الأخرى تطرح الشركة مشروع بوخمسين 3 وهو عبارة عن برج سكني يحتوي على 5 أدوار مواقف سيارات موقف لكل شقة و150 شقة سكنية تمليك، ويقع المشروع في منطقة الخان، حيث يحيط به مجموعة كبيرة من المعارض والمحلات وأرقى المطاعم وهي من المناطق السكنية المميزة وجميع الشقق تحتوي على مساحات كبيرة، حيث ان قياسات الصالة 5×8 و3 غرف نوم واسعة مع غرفة خادمة.

هومز العقارية

وأوضح المدير العام في شركة هومز العقارية حاتم يوسف أن الشركة ستطرح أحد مشاريعها وهو مشروع «درة السلطانة»، والذي يعتبر المشروع الأول من نوعه في المدينة المنورة، وهو الثالث لـ «هومز العقارية» في المملكة العربية السعودية، وذلك في إطار الاستراتيجية التي تعمل بها الشركة والتي ترتكز على التوسع في استثماراتها في الأسواق العربية والأوروبية على التوازي في تسويق مشروعات مملوكة للشركة.

وتابع: مشروع درة السلطانة يتيح للراغبين في التملك في المدينة المنورة لمدة 99 عاما ومجاورة للحرم النبوي الشريف وبتسهيلات في السداد وهو عبارة عن مجمع سكني مغلق ومداخل رئيسية مؤمنة بكاميرات مراقبة على مدار الساعة.

وذكر يوسف أن أهم ما يميز المشروع قربه من الحرم النبوي ويسهل الوصول إليه في جميع الأوقات، والمجمع يقع في موقع متميز، حيث يطل على شارع سلطانة السياحي الذي يشتهر بمراكزه التجارية ومطاعمه العالمية بالمدينة المنورة.

بالإضافة الى شبكة المواصلات المحيطة والمعالم الحيوية بالمشروع تجعل منه موقعا فريدا يسهل الوصول إليه بالإضافة الى أن المنطقة تقع ضمن خطة تطويرية، حيث المسجد النبوي الشريف ومسجد القبلتين والجامعة الإسلامية وجامعة طيبة.

كما استعرض يوسف المشاريع التي سيتم طرحها في المعرض موضحا انه بعد الإقبال اللافت على مشروع «المنار المكي-Hilton» فإن الشركة مستمرة في طرح وحدات جديدة وبأسعار مميزة لتلبية رغبات الجمهور في تملك وحدات مؤثثة بجوار الحرم المكي لمدة 99 عاما وتحت إشراف فنادق Hilton العالمية.

يسر العقارية

وقال الرئيس التنفيذي في شركة يسر العقارية أشرف يسري الصباحي إن الشركة ستقوم بالتسويق لأول مرة في مشاريع أوروبية في البرتغال وألمانيا بشكل حصري لشركة يسر المتعاقدة مع كبرى الشركات هناك، وسيتم طرح حزمة كبيرة من المشاريع المتنوعة في أجمل مدن البرتغال مثل مدينة الجارف وبورتو ولشبونة، وعدة مدن في ألمانيا مثل هامبورغ وماليس ودوسلدورف وبلاك فورست وشرامبرج وفيبرتال، بأسعار مغرية بما يتسنى للعملاء اختيار الأفضل لهم.

وأشار الصباحي إلى توجه الشركة إلى التسويق في جمهورية البوسنة والهرسك، حيث جمال الطبيعة وتوافر كل الخدمات بالقرب من مشاريعنا سواء في مدينة أوسينيك أو مدينة فيسيكو، اما أسعار الأراضي فهي تنافسية بشكل سيلاحظه جميع عملائنا خلال فترة المعرض.

وأكد ان الشركة تعمل بمنتهى المصداقية والشفافية لترسيخ الثقة على المديين القريــب والبعيد، وذلك بتقديم الأوراق الثبوتية التي تثبت أن الأرض مرخصة سكنية وتقع في المناطق العمرانية.