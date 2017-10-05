94 % من قادة الأعمال يرون المناخ الضريبي بالكويت تنافسياً للغاية

محمود عيسى

أظهـــرت نتيجـــــة استطلاع ودراسة جديدة لقياس معنويات السوق حول ظروف العمل في الكويت، أجرتها مجموعة أوكسفورد بزنس غروب ونشرتها صحيفة ارابيان بيزنس الإماراتية ان ثلاثة أرباع الرؤساء التنفيذيين العاملين في الكويت يخططون لاستثمارات رأسمالية مهمة في البلاد في غضون عام واحد، حيث قالت الغالبية العظمى من المشاركين في الاستطلاع ونسبتهم 80%، ان ميولهم أصبحت إيجابية أو إيجابية جدا.

كما أظهرت النتائج أن ما يقرب من ثلاثة ارباع رجال الأعمال المشاركين بالاستطلاع ونسبتهم 74%، قالوا انه من المرجح أو من المحتمل جدا أن يدخلوا في استثمارات رأسمالية كبيرة في البلاد خلال 12 شهرا مقبلة.

وأشارت «اوكسفورد بيزنس» الى ان حوالي 94% من قادة الأعمال وصفوا المناخ الضريبي الحالي في الكويت بأنه تنافسي أو تنافسي للغاية وفقا للمقاييس العالمية، ولكنها قالت ان هذه المسألة موضوعية في ضوء التوقعات وما يقال عن اعتزام الحكومة تطبيق مجموعة من الضرائب الجديدة في المدى القريب كجزء من برنامج الإصلاح المالي في الكويت.

ولكن لما كانت الدولة تلعب دورا رئيسيا في الاقتصاد الكويتي على نحو يؤثر في عملية توجيه الاستمارات، فقد قال 45% من المشاركين ان الإنفاق الحكومي يمثل ما لا يقل عن 60% من أعمالهم، وذلك وفقا لاستطلاع المجموعة الذي شمل 85 شخصا من كبار المديرين التنفيذيين من مختلف القطاعات الاقتصادية في الكويت، لقياس ميول رجال الأعمال وشهيتم للاستثمار.

وقال رئيس التحرير ومدير التحرير الإقليمي للمجموعة في الشرق الأوسط أوليفر كورنوك: «في حين كانت وتيرة الإصلاح الاقتصادي في الكويت أبطأ مما كانت عليه أي مكان آخر في المنطقة، إلا اننا نرى مشاريع ضخمة بدأت تظهر وتتشكل في إطار خطة التنمية الخمسية الوطنية التي قدرت المبالغ المرصودة لتنفيذها 112 مليار دولار، وقد ساعدت هذه الخطة التي تمتد حتى 2020، ورؤية الكويت الجديدة من الآن وحتى 2035، على تعزيز ميول المستثمرين وشهيتم للاستثمار.

وأعرب كورنوك عن اعتقاده ان هذه المستويات المرتفعة من الإنفاق الحكومي على البنية التحتية وبرامج الإصلاح ستكون عاملا رئيسيا في مساعدة الكويت على العمل من أجل أهدافها الملحة بشكل متزايد لتطوير القطاع الخاص لتجعل دورها في تحريك الاقتصاد والنمو أكثر أهمية.

وأعرب عدد من قادة الأعمال الذين شملهم الاستطلاع عن قلقهم إزاء وتيرة التغيير في الكويت وأهمية الحفاظ على الزخم عندما يتعلق الأمر بالإصلاحات الاقتصادية والاستثمار في البلاد.

وختمت الصحيفة بالقول انه مع ذلك، فإن مؤشر قياس الأعمال يوحي بنظرة مستقبلية مواتية على نطاق واسع في أوساط الرؤساء التنفيذيين الذين يحرصون على لعب دور مهم في المرحلة المقبلة من النمو الاقتصادي الكويتي.