وافقت هيئة أسواق المال بالترخيص لشركة ديمة كابيتال، للاستثمار بتسويق 16 ألف سهم من صندوق «سي يو كي في الثالث المحدود» تسويقا خاصا داخل الكويت، والمنشأ في جزر الكايمن.

وقالت الهيئة في بيان على موقعها الرسمي أمس، إن سعر عرض التسويق للأسهم المشار إليها 1000 جنيه إسترليني (399.5 دينارا) للسهم الواحد، بالإضافة إلى 1% عمولة اكتتاب من إجمالي المبلغ المكتتب.

وأضافت ان الحد الأدنى للاشتراك هو 250 ألف جنيه إسترليني (100 ألف دينار) بالنسبة للأفراد، ومبلغ 500 ألف جنيه إسترليني (200 ألف دينار) بالنسبة للكيانات.

وأوضحت الهيئة أنه يجب أن يتم طرح الوحدات التي سيتم تسويقها داخل الكويت للعملاء المحترفين فقط، على أن تكون الجهة التي تتلقى طلبات الاشتراك هي شركة ديمة كابيتال للاستثمار، وأهداف نظام الاستثمار الجماعي بناء على ما ورد في نشرة الاكتتاب.

وأشارت الهيئة إلى أن مدة رخصة التسويق سنة قابلة للتجديد سنويا من تاريخ إصدار ترخيص الهيئة، وبعد سداد الرسوم المقررة، وتدفع الرسوم المقررة خلال شهر من تاريخ صدور هذا القرار، وفي حال التخلف عن دفع الرسوم خلال المدة المحددة، اعتبر القرار كأن لم يكن.

وتأسست شركة ديمة كابيتال للاستثمار في عام 2007، ويبلغ رأسمالها 15 مليون دينار، وتعمل بما يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية في مجال الأعمال المصرفية الاستثمارية وإدارة الثروات.

«أركان» تشتري عقاراً في صباح السالم بـ 1.9 مليون دينار

قالت شركة أركان الكويت العقارية إنها قامت بشراء عقار استثماري بمنطقة صباح السالم بقيمة 1.9 مليون دينار. وأوضحت الشركة في بيان، أنه لا يوجد أي أثر على المركز المالي للشركة جراء عملية الشراء.

كانت أرباح الشركة ارتفعت 5% بالربع الثالث المنتهي في 31 يوليو 2017، لتصل إلى 2.9 مليون دينار، مقابل أرباح بقيمة 2.7 مليون دينار لنفس الفترة بالعام الماضي.

تابعة لـ «نور» تبيع عقاراً في خيطان بـ 1.7 مليون دينار

قالت شركة نور للاستثمار المالي إن شركة نور الصالحية العقارية، التابعة والمملوكة للشركة بنسبة 53.7%، قامت ببيع أحد عقاراتها الواقعة في منطقة خيطان بمبلغ 1.7 مليون دينار.

وأوضحت «نور» في بيان للبورصة، أن عملية البيع لم ينتج عنها تحقيق ربح أو خسارة.

وذكرت «نور» في إفصاح آخر للبورصة، إن «نور الصالحية» استحوذت على ما نسبته 50% من شركة عقارية في الإمارات بقيمة 1.1 مليون دينار (3.65 ملايين دولار)، وبذلك أصبحت نسبة الملكية في الشركة المستحوذ عليها 99%.

كانت أرباح «نور» ارتفعت 13.6% في الربع الثاني من العام الحالي، لتصل إلى 763 ألف دينار، مقابل أرباح بنحو 672 ألف دينار لنفس الفترة من عام 2016.

«موديز» تثبت تصنيف «المتحد» عند «A2» بنظرة مستقرة

قال البنك الأهلي المتحد إن وكالة موديز العالمية قامت بتثبيت جميع التصنيفات الائتمانية للبنك مع نظرة مستقبلية مستقرة. وأوضح البنك في بيان للبورصة أن الوكالة ثبتت تصنيف الودائع طويلة الأجل عند درجة «A2»، وخط الائتمان الأساسية عند درجة «baa3».

وأضاف في البيان أن التقييم يشير إلى وضع الاقتصاد الكلي القوي للكويت، وقوة واستقرار وجودة أصول البنك، ومستويات الرسملة القوية التي تعكس متانة مستويات السيولة والربحية الرئيسية، وما يؤثر على عناصر القوة هذه، وجود تركزات ائتمانية كبيرة في البنك، وتركزات في قطاعات معينة.