خزعل: هدف تصميم الموقع بناء حلول رقمية تلبي احتياجات العملاء الحالية والمستقبلية

حازت المنصة الرقمية لبنك الكويت الوطني على تقدير دولي بحصول الموقع الالكتروني للبنك NBK.com على جائزة «أفضل موقع إلكتروني متميز» المقدمة من جمعية التسويق عبر الانترنت للعام 2017.

حيث أنفرد الموقع الجديد المتوافق كليا مع أجهزة الموبايل، والمعاد تصميمه وتدشينه بالكامل بكونه الموقع الالكتروني الوحيد على مستوى الشرق الأوسط الذي يحصل على هذا التقدير.

ويوفر الموقع الجديد - الحائز على جائزة التميز- مجموعة متكاملة من الخدمات والوظائف المصرفية الالكترونية المختلفة لعملاء البنك.

فبإمكان العملاء التقدم بإبداء رغباته«بوبيان» ضمن أقوى المؤسسات لأفضل الإدارات القانونيةم عبر الموقع لفتح الحساب المصرفي أو للحصول على قرض أو بطاقة الائتمان.

كما يمكنهم أيضا مقارنة الباقات المختلفة للحسابات المصرفية وبطاقات الائتمان للتعرف على المنتجات الملائمة لاحتياجاتهم الشخصية، بالإضافة إلى إمكانية إبداء رغبتهم في التقدم لطلب قروض التمويل العقاري.

وقد تم تقييم موقع بنك الكويت الوطني NBK.com، الذي قامت شركة Gamified Labs بتصميمه، وفقا لمعايير التصميم والابتكار والمحتوى والتكنولوجيا والتفاعل وصياغة النصوص وسهولة الاستخدام.

وقد حصدت شركة Gamified Labs جائزة التميز المقدمة من جمعية التسويق عبر الانترنت عن موقع NBK.com الذي تم تطويره بالتعاون مع العديد من الأطراف المعنية على مستوى بنك الكويت الوطني وقياداته، وبالشراكة مع شركة Tinext للحلول التسويقية الرقمية.

وقالت مساعدة مدير عام مجموعة الخدمات المصرفية الشخصية هنادي خزعل «يسعدنا في بنك الكويت الوطني حصول شركة Gamified Labs على هذا التقدير لعملها المتميز وابداعها الابتكاري في انجاز الموقع الالكتروني لبنك الكويت الوطني، فمن خلال العمل معا، توصلنا إلى موقع الكتروني بمستوى عالمي ومتوافق مع أجهزة الموبايل، تم إعادة تصميمه وفقا لأهداف البنك لبناء حلول رقمية تلبي احتياجات العملاء الحالية والمستقبلية».