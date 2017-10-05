أعلن المدير العام لمعهد الدراسات المصرفية د. يعقوب الرفاعي عن انعقاد برنامج «التأمينات الاكتوارية لغير الاكتواريين»، وذلك بالتعاون مع الاتحاد الكويتي للتأمين، وذلك من 1 إلى 5 أكتوبر 2017، حيث حضر البرنامج عدة مشاركين من العاملين في شركات التأمين المختلفة، مثل الشركة الأهلية للتأمين، الشركة الأولى تكافل، والشركة الخليجية للتأمين التكافلي، وشركة التأمين العربية، وشركة عين للتأمين التكافلي، وبيتك تكافل، وشركة الكويت للتأمين.

وذلك ضمن سلسلة من البرامج التي يقدمها المعهد لقطاع التأمين، لدعم هذا القطاع الحيوي والهام في سوق الكويت.

وأضاف أن البرنامج يهدف إلى تعريف المشاركين بنظرية الفوائد البسيطة والفوائد المركبة ومعادلات حساب الفائدة والجملة باستخدام كل من الفائدة البسيطة والمركبة، والفرق بين الفائدة والخصم من ناحية والقيمة الحالية والقيمة الإسمية من ناحية أخرى في ضوء كل من نظريتي الفائدة البسيطة والمركبة، وحساب معدل الخصم المقابل لمعدل فائدة معين والعكس، وكذلك معدل الفائدة الحقيقي المناظر لمعدل فائدة اسمي والعكس، وكذلك دراسة مخاطر شركات التأمين، والخصائص المميزة لأنواع تغطيات تأمينات الممتلكات والمسؤوليات، وأنواع المخصصات الفنية، والقوانين التي تنظم سوق تأمينات الممتلكات والمسؤوليات، والطرق الاكتوارية لتقدير المخصصات الفنية لتأمينات الممتلكات والمسؤوليات، والقدرة على التطبيق العملي لتقدير المخصصات، والتقرير الاكتواري الموحد لشركات تأمينات الممتلكات والمسؤوليات.