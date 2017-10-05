اعلنت شركة تراكس للعلاقات العامة عن تعاونها مع شركة أوبن إنفلونس للتسويق ومقرها لوس أنجيليس، وذلك لإطلاق عمليات «أوبن إنفلونس الشرق الأوسط وشمال أفريقيا» مع بداية العام 2018، التي ستساهم في تزويد العلامات التجارية في المنطقة بالحلول المستندة إلى البيانات في مجال التسويق المؤثر.

وفي هذا السياق، قال الرئيس والمدير التنفيذي لشبكة «تراكس» للعلاقات العامة محمد العايد: «اعتمدت العديد من الصناعات في جميع أنحاء العالم على نهج قائم على المعرفة والمعطيات عندما يتعلق الأمر باتخاذ القرارات الاستراتيجية، وبحكم التناغم الملموس بين مجالي العلاقات العامة والتواصل الاجتماعي، فقد تطور مفهوم التسويق المؤثر بشكل سريع ليصبح أداة التسويق المعاصر المفضلة في هذا المجال.

وهكذا تأتي الشراكة بين «تراكس» و«أوبن إنفلونس» كاستجابة مباشرة لهذه الحاجة المتزايدة».

وأضاف العايد: «على الرغم من أن مفهوم التسويق المؤثر لايزال في مراحله الأولى بالمنطقة، إلا أنه في نمو مستمر ليصبح عنصرا رئيسيا في استراتيجيات التسويق السائدة حاليا، ما يتيح فرصة هائلة أمام العلامات التجارية للتأثير في جمهورها المستهدف بشكل أفضل.

ومن خلال توفير رؤى أعمق وحلول مستندة إلى النتائج، ستساعد «أوبن إنفلونس الشرق الأوسط وشمال أفريقيا» عملاءها على تحقيق أهدافهم في مجال التواصل، مع تمكيننا من تعزيز خدماتنا الرقمية المقدمة لهم».

من جهته، قال رئيس العمليات في أوروبا بشركة «أوبن إنفلونس» ماركو مارانيني: «قطاع الاتصال يشهد تطورا متسارعا في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ونحن سعداء بتوسيع بصمتنا لتشمل هذه المنطقة النابضة، والإسهام بفاعلية في التحول الرقمي الذي تشهده حاليا.