الغانم: لن نتوانى في استطلاع الفرص الاستثمارية بالأسواق الإقليمية والعالمية

أعلن بنك وربة، إلى جانب مجموعة من البنوك الإقليمية والعالمية، مهمة إدارة إصدار صكوك بقيمة 1.25 مليار دولار من قبل البنك الإسلامي للتنمية بأجل استحقاق 5 سنوات وعائد سنوي 2.661%.

وتم اختيار بنك وربة من ضمن بنوك أخرى لإدارة إصدار الصكوك، لما يتمتع به من ثقة المستثمرين إقليميا وعالميا، نسبة إلى تجربته الناجحة في إصدار صكوكه الخاصة أوائل العام الحالي، والتي بلغت قيمتها 250 مليون دولار، حيث نجح في جذب مستثمرين من الكويت ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وخارجها، محققا نجاحا هائلا في تغطية الاكتتاب.

وشهد الاكتتاب إقبالا قويا من قبل المؤسسات المالية الدولية والمؤسسات الحكومية والبنوك المركزية لدى دول الأعضاء على المستويين الإقليمي والعالمي، ما ساهم في تغطية حجم الصكوك المصدرة بأكثر من 136% وبمبلغ يقارب 1.7 مليار دولار.

وفي هذا الإطار، قال الرئيس التنفيذي لبنك وربة شاهين الغانم: «إننا، في بنك وربة، فخورون بالمشاركة في إدارة اصدار صكوك البنك الإسلامي للتنمية، وهذه ثقة نثمنها ونراها مؤشرا واضحا على السمعة الرائدة التي يتمتع بها بنك وربة اليوم بوصفه متميزا في قطاع الاستثمارات الواعدة للمستثمرين مع أدنى نسبة من المخاطر والتي من شأنها أن تؤمن لهم عوائد مجزية ومستمرة».

وأضاف: «إن نجاح بنك وربة في تسويق صكوكه التي أصدرها بداية عام 2017 والتي فاق الاكتتاب بها أكثر من 5 مرات من حجمها، كان عاملا أساسيا في تعزيز أواصر علاقاته مع المستثمرين في الأسواق الإقليمية والعالمية الذين يثقون اليوم في الفرص الاستثمارية التي يؤمنها بنك وربة كما ساهمت أيضا في جعل البنك خيارا أولا لإدارة إصدارات الصكوك».

وأشار الغانم الى أن بنك وربة ماضٍ في استراتيجيته الرامية الى تكريسه أفضل بنك في قطاع الخدمات الاستثمارية للشركات والأفراد على حد سواء، لذا لن يتوانى عن استطلاع الفرص الاستثمارية في الأسواق الإقليمية والعالمية والتي يضمن بأنها ستعود بأقصى فائدة على المستثمرين.

أما على صعيد توزيع الاكتتابات النهائية الخاصة بصكوك البنك الإسلامي للتنمية جغرافيا، فتم تخصيص 53% من الصكوك لمستثمري الشرق الأوسط وأفريقيا وأوروبا، في حين خصص 47% من الإصدار لمستثمري آسيا.

وأما من حيث طبيعة الجهات المشاركة، فقد شكلت البنوك المركزية والمؤسسات الحكومية 57% من المستثمرين النهائيين، واكتتبت البنوك والصناديق الاستثمارية بحوالي 43% من حجم الإصدار النهائي مقارنة بـ 88% و22% على التوالي في الإصدار السابق.