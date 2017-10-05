نصر: الشركة حققت إضافة نوعية في السوق الكويتي من خلال مشاريع مهمة

قال المدير العام والشريك في شركة الساحل العالمية للتجارة العامة والمقاولات «سيتكو» فادي نصر ان الشركة حققت اضافة نوعية في السوق المحلي في المشاريع التي شاركت في تنفيذها التي من اهمها مستشفى جابر الاحمد ومجمع المحاكم في الجهراء ومعهد الكويت للأبحاث العلمية وفندق الفور سيزون وبرج الشايع وكلية العلوم التطبيقية (قيد التنفيذ) ومشروع اكاديمية مباني الخدمات المساندة للجامعة (قيد التنفيذ) وغيرها من المشاريع الهامة في الكويت.

وأضاف نصر في كلمته بالمؤتمر الصحافي الذي عقد على هامش افتتاح المعرض الثاني للشركة بالتعاون مع مجموعة «شاو كونتراكت الأميركية» العالمية، وسط حضور كبير من مسؤولي شركات المقاولات والمكاتب الاستشارية وأعضاء السلك الديبلوماسي العربي والأجنبي، ان المعرض الحالي يشهد عرض احدث منتجات شركة «شاو» التي تعد واحدة من اكبر الشركات العالمية في مجال السجاد والبلاط الفينل والحائزة جائزة أفضل تصميم من معرض نيوكن لعام 2017 في ولاية شيكاغو الأميركية، لافتا الى ان «سيتكو» الوكيل الحصري لها في الكويت منذ ما يقارب من 6 اعوام.

وذكر نصر اننا سعينا من خلال شراكتنا الى توفير احدث المنتجات عالية الجودة والصديقة للبيئة من خلال تحقيق المعادلة الصعبة في تحقيق الشمولية والتكامل بين الجودة العالية والذوق الرفيع بما يحقق المنفعة العامة للعملاء، لافتا الى ان مجموعة «شاو» تنتج السجاد المتخصص للمجمعات والمشاريع الحكومية والجامعات والفنادق بكل مستوياتها، بالإضافة الى تقديم المزيد من الخدمات للعملاء من استشارات وتصميم وتنفيذ وغير ذلك نظرا للإمكانيات والخبرات الكبيرة التي تتمتع بها مجموعة «شاو» العالمية.

وقال نصر ان المعرض الذي تم افتتاحه تمت إقامته بشكل غير تقليدي ومختلف عن باقي المعارض لأنه يتميز بقدر عال من الفخامة والتميز وسيلاقي اعجاب العملاء خاصة في اسلوب العرض، موضحا ان السوق الكويتي واعد ومنفتح على أسواق العالم في تجارة مواد المقاولات والديكورات والسجاد لأشهر الماركات والعلامات التجارية العالمية.

واختتم نصر تصريحه بان «سيتكو» ونتيجة لخبرتها الطويلة في هذا المجال لديها وكالات وشراكات اخرى مع كبرى الشركات العالمية منها شركة ميرو» MERO –GERMANY» المتخصصة في ارضيات الكمبيوتر وكانت باكورة اعمال هذه الشركة في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بجنوب السرة التابعة للهيئة العامة للاستثمار وبرج التحرير وكلية المرأة للأعمال في جامعة الكويت وغيرها.