الخشنام: نستهدف إعداد وتدريب المقبلين على سوق العمل

اختتمت مجموعة أنظمة الكمبيوتر المتكاملة العالمية (ITS)، احدى شركات مجموعة بيت التمويل الكويتي(بيتك)، دوراتها التدريبية من برنامج «التطوير الوظيفي» التي تنظمها للعام الثاني على التوالي واستمرت أسبوعا وشارك فيها عدد من طلبة جامعة الكويت والجامعات والتعليم العالي في الكويت من مختلف التخصصات، وذلك في اطار دعمها لقدرات ومهارات الشباب الكويتي المقبل على الدخول الى سوق العمل.

وفي هذا السياق، قال الرئيس التنفيذي لمجموعة «ITS» عصام الخشنام: «الحاجة الى تدريب الطلبة في مرحلة ما قبل الدخول الى سوق العمل أصبحت ضرورة، لأنها تعتبر الطريق الأفضل لصقل المهارات وزيادة الخبرات العملية للطموحين من الشباب الكويتي، وهو جزء لا يتجزأ من استراتيجية الشركة الهادفة والمستمرة لتدريب وتأهيل الكثير من أبنائنا الطلبة الى سوق العمل وتوظيف أكبر عدد من الشباب الكويتي الواعد بين صفوفنا والانضمام الى فريق عمل الشركة.

وأضاف: «المسؤولية تقع على القطاع الخاص في منح هؤلاء الشباب فرصة التعرف على أجواء العمل، وبما يتناسب مع قدراتهم وطموحاتهم وبما يحقق لهم المزيد من التفوق العملي في بداية حياتهم العملية».

وأوضح الخشنام أن هذه الدورة التي تنظمها المجموعة باسم «التطوير الوظيفى» تمثل حلقة في الدور الذي تلعبه الشركة حرصا منها على دخول الشباب الكويتي الى سوق العمل مسلحا بالخبرات والقدرات الذاتية التي يمكنه اكتسابها في فترة التعليم الجامعي، والتي تعتبر عاملا مساعدا له في خوض تجربة العمل لأول مرة.