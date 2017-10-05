أحمد مغربي

أجرت مؤسسة البترول الكويتية أمس حزمة من التغييرات الادارية على مستوى المؤسسة والشركات النفطية التابعة، واتخذ مجلس ادارة «البترول» في اجتماعه الذي عقد أمس نقل غادة العامر الى منصب نائب العضو المنتدب للشؤون المالية في مؤسسة البترول الكويتية وانتقال أحمد الحمد الى منصب نائب الرئيس التنفيذي للشؤون المالية والادارية في شركة نفط الكويت ونقل محمود أبل الى منصب نائب الرئيس التنفيذي للشؤون المالية والإدارية في الشركة الكويتية للصناعات البترولية المتكاملة «KIPIC».

وقالت مصادر نفطية مسؤولة لـ«الأنباء» ان مجلس الادارة الذي عقد تحت رئاسة وزير النفط ووزير الكهرباء والماء عصام المرزوق نقل خالد القعود الى منصب نائب الرئيس التنفيذي للشؤون المالية والادارية في شركة الاستكشافات البترولية الخارجية «كوفبيك».

وعلى صعيد متصل، شكلت «مؤسسة البترول» لجنة مفاضلة لتعبئة شواغر الوظائف القيادية بالقطاع النفطي في القريب العاجل، مشيرة الى انه تم النظر في التوصيات المتعلقة بتدوير بعض شاغلي الوظائف القيادية فيما بين المؤسسة والشركات التابعة كجزء من خطة تأهيل وتطوير القياديين.

وأشارت الى انه تم بحث الموازنات التقديرية (التشغيلية والرأسمالية) لمؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة للعام المالي 2018/2019.

وقد صرح المتحدث الرسمي باسم القطاع النفطي الشيخ طلال الخالد بأن المجلس قد بحث ملاحظات جهاز المالية والتخطيط بالمؤسسة بشأن الموازنات التقديرية (التشغيلية والرأسمالية) لمؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة للعام المالي 2018/2019، وقد انتهى الاجتماع إلى اعتماد مجلس إدارة مؤسسة البترول الكويتية للموازنة (التشغيلية والرأسمالية) للسنة المالية 2018/2019 للشركات النفطية التابعة لمؤسسة البترول الكويتية.

وأوضح أن المجلس قد اعتمد في اجتماعه الموازنة (التشغيلية والرأسمالية) للسنة المالية 2018/2019 لمؤسسة البترول الكويتية (المكتب الرئيسي) والبيانات المالية المجمعة لمؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة، حيث سيتم رفع هذه الموازنات للجهات المختصة لاعتمادها.

وبحث المجلس في اجتماعه بعض المشاريع الرأسمالية الاستراتيجية لشركة نفط الكويت والشركة الكويتية للصناعات البترولية المتكاملة.

وكشفت مصادر نفطية مسؤولة لـ «الأنباء» عن ان الميزانية التشغيلية لشركة نفط الكويت (أكبر شركات القطاع النفطي المحلي) للسنة المالية 2018/2019 تبلغ 2.3 مليار دينار بزيادة قدرها 600 مليون دينار عن الميزانية الحالية، وذلك للوفاء بمتطلبات استراتيجية 2030 والتي تهدف لزيادة الإنتاج الى 3.650 ملايين برميل.

وتبلغ الميزانية الرأسمالية للشركة 2.2 مليار دينار.