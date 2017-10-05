تعتزم «باناسونيك الشرق الأوسط وأفريقيا للتسويق» طرح أحدث ابتكاراتها من حلول الشركات خلال مشاركتها في فعاليات «جيتكس 2017»، والتي يستضيفها «مركز دبي التجاري العالمي» خلال الفترة الممتدة بين 8-12 أكتوبر.

ومن المنتظر أن تستقطب حلول «باناسونيك» المتميزة شرائح متنوعة من الجمهور، وتقدم للزوار تجارب غنية وتفاعلية.

وسيتألق جناح الشركة اليابانية بحلولها المبتكرة من تجهيزات العرض المعززة بمجموعة مختارة من المنتجات المتميزة مثل (Stadium Mapping) و(Dome Mapping)، والكاميرا بزاوية تصوير 360 درجة، والشاشة الشفافة، على سبيل المثال لا الحصر.

ويعد «جيتكس» واحدا من أبرز الفعاليات على أجندة عالم التقنية، إذ يفسح المجال أمام ألمع العقول لاختبار تشكيلة من أحدث التوجهات العالمية، والمنتجات الحديثة، والأدوات المتميزة والخدمات الفريدة في قطاع التكنولوجيا.

ومن خلال مجموعة متنوعة من العروض التجريبية المبتكرة، ستستضيف «باناسونيك» جلسات تفاعلية متألقة بتجارب تكنولوجية غامرة مباشرة من أرض المعرض.

وبهذه المناسبة، قال ياسو ياماساكي مدير قسم حلول الأنظمة والاتصالات لدى باناسونيك الشرق الأوسط وأفريقيا للتسويق: شكلت فعاليات «أسبوع جيتكس للتقنية» على مر السنوات الماضية مصدر إلهام متميزا للرواد وأصحاب الرؤى في مجال التكنولوجيا لاستعراض ومشاهدة التقنيات المبتكرة والمؤثرة في المستقبل.

وفي ضوء التزام «باناسونيك» بمعايير الجودة والابتكار اليابانية المعروفة، نعتزم هذا العام استعراض حلول خاصة بالمستقبل الرقمي الذكي والمتصل.

ولطالما أبدت الشركات في المنطقة توجها واضحا نحو الابتكار، مما دفعنا لإبداع منتجات وحلول متقدمة تلبي متطلبات المشاريع بمختلف أحجامها.

وكرست «باناسونيك» جهودها لاستعراض الجيل التالي من الحلول التقنية المتخصصة بالأسواق العمودية. وسيندهش عملاؤنا لاستكشاف آفاق جديدة مع الحلول التي يتألق بها جناحنا في «جيتكس».