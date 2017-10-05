قالت شركة رويال داتش شل أمس إنها ألغت صفقة قيمتها 900 مليون دولار لبيع حصصها في حقل غاز في تايلند للشركة الكويتية للاستكشافات البترولية الخارجية (كوفبيك).

وأعلنت شل والشركة الكويتية عن الصفقة في يناير، وكان من المتوقع استكمالها في الربع الأول من العام الحالي.

وقالت متحدثة باسم شل في رسالة عبر البريد الإلكتروني «على الرغم من أن شل والحكومة التايلندية عملتا معا عن كثب وبالتعاون مع بعضهما البعض بشأن الموضوع، لم يتم التوصل إلى حل بشأن التأويلات المختلفة لطريقة التعامل مع صفقات بيع الحصص خلال الإطار الزمني الذي اتفقت عليه كل من شل والشركة الكويتية للاستكشافات البترولية الخارجية، وبناء عليه قرر الطرفان إنهاء الصفقة».

وكانت الصفقة جزءا من جهود الشركة الإنجليزية - الهولندية لخفض الدين بعد شراء منافستها الأصغر حجما «بي.جي جروب» مقابل 70 مليار دولار.

وقالت «شل» في بيان «حتى الآن بلغ حجم تخارجات الشركة المستكملة والمعلنة وقيد التنفيذ 25 مليار دولار، وهي تمضي على مسار الوصول إلى الحجم المستهدف للتخارجات عند 30 مليار دولار خلال الفترة بين 2016 و2018».

وكانت الصفقة تنص على تخلي شل عن حصصها في شركتين تابعتين هما شل انتجريتد جاس تايلند وتاي إنرجي إلى الوحدة التابعة للكويتية للاستكشافات البترولية الخارجية في تايلند.

وتمتلك الشركتان التابعتان لشل معا حصة 22.22% في حقل بونجكوت للغاز الطبيعي ومناطق تنقيب بحرية مجاورة له.