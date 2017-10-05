انخفض سعر برميل النفط الكويتي 49 سنتا، أي بنسبة 0.9%، ليبلغ 53.20 دولارا، وفقا للسعر المعلن أمس من مؤسسة البترول الكويتية.

وفي الأسواق العالمية، تراجعت أسعار النفط خلال تداولات أمس مع توخي المستثمرين الحذر من أن موجة الصعود التي استمرت معظم الربع الثالث لن تستمر في الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام، بحسب «رويترز».

وجرى تداول العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي عند 50.10 دولارا للبرميل، بانخفاض 32 سنتا أو 0.6% عن التسوية السابقة.

وتراجع خام القياس العالمي مزيج برنت 26 سنتا، أو 0.5%، إلى 55.74 دولارا للبرميل.