قضت محكمة الاستئناف برفض دعوى بيت التمويل الكويتي (بيتك)، ضد شركة أنوار الخليج العقارية، مع سداد الأول لفائدة قانونية تقدر بـ 7% سنويا عن المبلغ المقضي به في حكم أول درجة البالغ 12.07 مليون دينار إلى الخليج العقارية.

وأوضح «بيتك» في بيان للبورصة أمس أنه سيسدد الفائدة اعتبارا من 23 مارس 2016 حتى تمام الدفع.

وأشار «بيتك» إلى أن الحكم الصادر غير بات ومن ثم فهو قابل للطعن عليه بالتمييز وكذلك المنازعات الوقتية في تنفيذه حتى الحكم فيه بالتمييز.

ووفق البيان، فإن «بيتك» سيتقدم بالطعن على الحكم بالتمييز، مشيرا إلى أن الحكم يستند إلى حكم التمييز السابق صدوره بين طرفي النزاع والذي يتضمن إلزام «أنوار الخليج» بتسليم عقار لـ«بيتك» وهو ما تم تنفيذه في نوفمبر 2015.

وكانت محكمة أول درجة قد ألزمت «بيتك» في فبراير السابق، بسداد 12.07 مليون دينار، لشركة أنوار الخليج العقارية، مع المصاريف، و100 دينار أتعاب محاماة، التي رفعتها المحكمة في الاستئناف إلى 2000 دينار.