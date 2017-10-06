انخفض سعر برميل النفط الكويتي 49 سنتا اي بنسبة 0.9% ليبلغ 52.71 دولارا، وفقا للسعر المعلن أمس من مؤسسة البترول الكويتية. وفي الأسواق العالمية، استقرت أسعار النفط خلال تداولات أمس بدعم من توقعات بأن السعودية وروسيا ستتفقان على تمديد تخفيضات إنتاج النفط على الرغم من أن بلوغ الصادرات الأميركية مستوى قياسيا واستئناف الإمدادات من حقل نفط ليبي أثرا على الأسواق، حسب «رويترز».

وسجلت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت 55.81 دولارا للبرميل بزيادة بلغت سنتا واحدا عن سعر آخر تسوية. وظلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط دون سعر برنت حيث جرى تداولها مقابل 49.97 دولارا للبرميل بانخفاض بلغ سنتا واحدا عن سعر آخر تسوية.