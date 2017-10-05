استقر سعر صرف الدولار الأميركي مقابل الدينار الكويتي اليوم الخميس، عند مستوى 0.302 دينار كما استقر اليورو عند مستوى 0.355 دينار مقارنة بأسعار صرف يوم امس.

وقال بنك الكويت المركزي في نشرته اليومية على موقعه الإلكتروني، إن سعر صرف الجنيه الإسترليني انخفض إلى 0.399 دينار كما انخفض الفرنك السويسري إلى مستوى 0.309 دينار فيما ظل الين الياباني عند مستوى 0.002 دينار دون تغيير.

وتراجع سعر صرف الدولار الأميركي مقابل سلة من العملات الرئيسية الأخرى في التعاملات الأميركية امس الأربعاء وذلك قبل صدور بيانات الوظائف في الولايات المتحدة.

ويترقب المستثمرون صدور تقرير التوظيف الأميركي يوم غد الجمعة والذي من شأنه أن يحدد حالة رفع سعر الفائدة من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي في ديسمبر.