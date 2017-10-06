تقدم هواوي المستمر في تصنيفات إنتربراند دليل على ريادتها التكنولوجية ونمو تأثير علامتها التجارية عالمياً



أصدرت مؤسسة انتربراند للاستشارات تقريرهــــا السنوي لأفضل العلامات التجارية العالمية لعام 2017، حيث أكدت على أن هواوي تقدمت مركزين عن تصنيفها في العام 2016 لتحتل المركز الـ 70 في القائمة، حيث ارتفعت قيمة العلامة التجارية لهواوي بنسبة 14% مقارنة بالعام الماضي لتصل الى 6.676 مليارات دولار أميركي.

ويعد هذا العام هو الثالث على التوالي لتتقدم هواوي في قائمة إنتربراند، وذلك بعد كونها أول علامة تجارية صينية المنشأ تدخل قائمة أفضل العلامات التجارية العالمية في العام 2014.

وتستمر العلامات التجارية للتكنولوجيا في الهيمنة على تقرير إنتربراند السنوي لأفضل العلامات التجارية العالمية لهذا العام، حائزين أكبر نسبة من تصنيف أعلى 100 علامة تجارية.

وباعتبارها شركة تكنولوجية ملتزمة بالتميز والريادة في مجال البحث والتطوير، فإن تقدم هواوي المستمر في تصنيفات إنتربراند دليل على ريادتها التكنولوجية ونمو تأثير علامتها التجارية عالميا

.وبحسب ما أشارت شركة «إنتربراند» فإن هواوي تعمل على تسريع التحول الرقمي عالميا وتسهم في بناء عالم أكثر ترابطا من خلال إيجادها لشبكات معززة، وقد ساهم ذلك دون شك في النمو السريع لقيمة العلامة التجارية بنسبة 14% والذي سلط الضوء أكثر على القوة التي تتمتع بها الشركة عالميا.

ووفقا لتقرير إنتربراند، فإن هواوي تعمل على الإسراع في التحولات الرقمية في العالم وتقوم ببناء عالم أكثر اتصالا من خلال إطلاق شبكات محسنة، هذا وقد ساهم في تحقيق نمو سريع بنسبة 14% لقيمة علامتها التجارية، وابراز مدى قوة وتأثير الشركة الصينية في العالم بأثره.

وتستمر علامة هواوي التجارية في الارتفاع بقوة، نظرا لنمو أدائها الثابت ولطرح منتجات رائدة في أسواق الإلكترونيات للمستهلك، ففي النصف الأول لعام 2017، ارتفعت شحنات هواوي للهواتف الذكية لتصل الى 70.01 مليون وحدة، محققة ارتفاعا بنسبة 20.6% على أساس سنوي ـ وهذا يعتبر فائقا للأداء الطبيعي للشركات العاملة في مجال صناعة الهواتف الذكية، وقد نجحت هواوي في تعزيز مكانتها العالمية ولاقت ترحاب مستخدمي الهواتف الذكية في العالم بفضل سلسلتين من هواتفها الرائدة وهي سلسلة P وسلسلة Mate، اللذان اشتهرا بشدة في أسواق الهواتف الرائدة نظرا للمزايا العديدة اللذين يتمتعان بها.

ووفقا لتحاليل الصناعة الصادرة من شركة البيانات الدولية IDC، فإن حجم شحنات هواوي للهواتف الذكية جعلها أكبر مصنع للهواتف الذكية في الصين وثالث أكبر مصنع هواتف ذكية بالعالم في الربع الثاني من العام الحالي، حيث ارتفعت الحصة السوقية لهواتف هواوي الذكية في الأسواق العالمية إلى 11.3% مقارنة بنسبة 9.8% في الفترة نفسها من العام الماضي ـ بفارق 1% فقط عن حصة شركة آبل.

تواصل هواوي تعزيز مكانتها وأصبحت معروفة من قبل العديد من المؤسسات الموقرة وقوائم تصنيف العلامات التجارية المرموقة في العالم.

وفي أحدث تصنيف لفورتشن 500، وضعت هواوي في قائمة أفضل 100 علامة تجارية لأول مرة، حيث قفزت من المرتبة 129 إلى 83.

وعلاوة على ذلك، تم إدراج الشركة كالعلامة التجارية الصينية الوحيدة في قائمة فوربس للعلامات التجارية العالمية الأكثر قيمة في العام 2017.