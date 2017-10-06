بإمكان عملاء «الوطني» الدفع من خلال تمرير البطاقة ولمس جهاز نقطة البيع فقط

بدأ بنك الكويت الوطني في التعاون مع مقهى ستاربكس الشهير لتقديم خدماته المبتكرة لتيسير عملية الدفع عن طريق خدمة Tap & Pay عبر جميع مقاهي ستاربكس.

فقد أصبح الآن بإمكان عملاء البنك تمرير بطاقاتهم المصرفية، سواء كانت بطاقات ائتمانية أو السحب الآلي أو مسبقة الدفع، في أي من منافذ ستاربكس المنتشرة في جميع أرجاء الكويت للدفع مقابل مشترياتهم التي لا تتجاوز قيمتها 100 دينار. هذا، وتعمل تقنية Tap & Pay المبتكرة على توفير الوقت والجهد للعملاء ومنافذ البيع من خلال تقديمها لوسيلة مريحة وسريعة وآمنة للدفع مقابل الخدمات والمنتجات.

وبمناسبة تدشين تلك الخدمة، علق مدير أول للمنتجات في إدارة الخدمات المصرفية الشخصية سند الشطي قائلا: إن تقنية الدفع من دون لمس توفر الراحة والأمان، ويحرص «الوطني» دائما على توفير الحلول المبتكرة والمضمونة لعملائه الكرام ليتمتعوا بتجربة مصرفية سلسة لجميع المعاملات المصرفية وخيارات الدفع المتاحة.

من جهتها، قالت رنا شاهين، المدير الإقليمي للاتصالات والمسؤولية الاجتماعية لدى ستاربكس الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: نحن في ستاربكس ملتزمون بتقديم أفضل الخدمات لزبائننا.

وتوفر تقنية Tap & Pay لهم ميزة إضافية تمكنهم من الاستمتاع بمشروباتهم بكل سهولة ويسر.

فعند إجراء عملية شرائية بقيمة تصل إلى 10 دنانير، بإمكان عملاء «الوطني» الدفع من خلال تمرير البطاقة ولمس جهاز نقطة البيع فقط.

أما بالنسبة لأي معاملة تتخطى قيمتها 10 دنانير، فيحتاج العميل إلى إدخال الرقم السري بجهاز نقطة البيع.

ويوفر «الوطني» أكثر من 3600 جهاز مزود بخدمة Tap & Pay ليستحوذ بذلك على أكبر شبكة لنقاط البيع تعمل بتلك التقنية في الكويت.

وتساعد تلك الشبكة الأكبر حجما على مستوى الكويت في تزويد العملاء بخيارات وفرص عديدة لاستخدام بطاقات Tap & Pay الخاصة بهم، سواء كانت بطاقات ائتمانية أو السحب الآلي أو مسبقة الدفع لتسديد قيمة مشترياتهم المتنوعة بدءا من المقتنيات التي تتماشى مع أنماطهم المعيشية وأحدث صيحات الموضة إلى المطاعم.

وتأتي تلك الخدمة المبتكرة في إطار حرص «الوطني» على تقديم أفضل مستوى للخدمات والمنتجات المصرفية بما يتماشى مع أرقى المعايير العالمية من خلال تطبيق أحدث التقنيات المبتكرة ليوفر البنك لعملائه تجربة مصرفية متميزة دون المساس بالأمن والخصوصية سعيا لتلبية كل احتياجاتهم.

وتلتزم خدمة Tap & Pay بأعلى معايير الأمن الدولية، بما يدعم مكانة «الوطني» باعتباره واحدا من أكثر 50 بنكا أمانا في العالم.