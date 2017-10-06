«آفاق المستقبل» تسوق لبرج «فيتا سويت» أحدث مشاريعها في البحرين

انضمت كل من شركة آفاق المستقبل العقارية وشركة تبارك القابضة للمشاركة في معرض العقارات الكويتية والدولية، الذي تنظمه شركة إكسبو سيتي لتنظيم المعارض والمؤتمرات خلال الفترة من 30 أكتوبر الجاري إلى 2 نوفمبر المقبل في فندق الريجنسي - البدع.

آفاق المستقبل العقارية

وتطلق «آفاق المستقبل العقارية» أحدث مشاريعها برج «فيتا سويت» الكائن في مملكة البحرين، وبهذه المناسبة قال المدير العام في شركة آفاق المستقبل العقارية يوسف العبدالجليل إن «فيتا سويت» عبارة عن مشروع برج سكني تحت الإنشاء في منطقة الجفير بمملكة البحرين، وهو مؤلف من 26 دورا ويضم مجموعة متنوعة من الشقق يبلغ عددها 290 شقة بمساحات متباينة.

وأشار العبدالجليل إلى ان المستثمر الجاد يبحث دائما عن الفرص المجدية في ظل ضيق فرص الاستثمار في المجال العقاري في المنطقة، لهذا ارتأت «آفاق» تقديم مشروع «فيتا سويت» الذي يجمع بين المتعة من جهة والاستثمار من الجهة الأخرى، فالوحدات المتوافرة توفر للمستثمر فرصة للاستثمار إلى جانب العوائد التأجيرية للوحدات، حيث إن الشركة لديها إدارة متخصصة في عملية إعادة تأجير الوحدات لصالح العملاء، بحيث تكون الوحدة السكنية بمنزلة مصدر استثماري ذي عائد جيد، لافتا الى أن «آفاق» حرصت على ضمان حقوق عملائها، وذلك من خلال تقديم وثيقة ملكية تسلم للعميل وتسجل لدى مكتب السجل العقاري في البحرين.

وأشار إلى أن منطقة الجفير التي يقع بها البرج تعتبر من المناطق الراقية التي تشهد تنفيذ مشاريع جديدة وعديدة من قبل حكومة البحرين، حيث تتمتع الجفير إلى حد كبير، حالها كحال جميع مناطق مملكة البحرين، باستقرار سياسي وأمني ما يضيف إلى مميزاتها أيضا، مشيرا الى أن «فيتا سويت» يعد اختيارا مثاليا للمستثمر الذي سيحصل على وثيقة تملك وعقود تأجير مضمونة.

من جهته، قال الرئيس التنفيذي مهاب فريد إن «أسعار وحدات» فيتا سويت «المتاحة حاليا تقل بنسبة 20 الى 25% عن الوحدات المشابهة في المشاريع المجاورة، علاوة على ما تتمتع به من موقع استراتيجي مميز وتسهيلات في الدفع تصل الى 24 شهرا، حيث إن الشركة وفرت نظاما فريدا وسلسا للدفعات، حيث يقوم العميل بدفع 25% من قيمة الوحدة مقدما، والباقي على أقساط من دون فوائد على سنتين.

تبارك القابضة

قال مدير فرع شركة تبارك القابضة في الكويت وليد صقر إن «تبارك» بدأت بإطلاق المرحلة الثانية من أحدث مشروعاتها في القاهرة الجديدة «ناينتي أفينيو»، لافتا إلى أن الشركة بدأت في تسويق المرحلة الثانية للمشروع وهو أحد أبرز المشاريع الإسكانية للشركة، داعيا مختلف الفئات داخل مصر وخارجها الى زيارة المعرض والتعرف على مزايا هذا المشروع المتميز.

وذكر صقر ان إنشاء مشروع ناينتي أفينيو تم بعد دراسة عميقة للعوامل الرئيسية لنجاح أي نشاط سكني أو تجاري أو إداري، بدءا من الموقع المتميز وعلاقته المباشرة بأهم المحاور المرورية بالقاهرة مرورا بالتصميم المعماري المتميز ليكون «ناينتى أفينيو» إحدى العلامات المميزة في القاهرة الجديدة.

وأوضح أن المشروع يتميز بموقعه المتميز وإطلالته الفريدة والتوظيف الأمثل للمساحات السكنية بمساحات 157 مترا حتى 310 أمتار بين وحدات مستقلة ودوبلكس لتناسب جميع الأذواق.

وأشار إلى أنه يقع مباشرة على شارع التسعين أمام الجامعة الأميركية وعلى بعد خطوات من كايرو فيستيفال سيتي مول ما يجعله الأقرب لأهم شبكة طرق رئيسية داخل القاهرة مثل طريق المطار، الطريق الدائري والمعادي والسادس من أكتوبر، لافتا الى أن عمارات ناينتي أفينيو جميعها تشتمل على كراجات خاصة ومداخل فخمة مجهزة للاستقبال ومصاعد وشوارع داخلية فسيحة ونوافير ومناطق ألعاب للأطفال، والوحدات على أعلى مستوى من التشطيبات الداخلية، ومجهزة بفتحات شبابيك واسعة تعطي قاطني الوحدات أجمل المشاهد على حدائق.

وأكد صقر أن «تبارك» حريصة على تقديـــــــم التسهيلات اللازمة لعملائها عند إبداء الرغبة في اقتناء وحدة سكنية من مختلف مشاريعها السكنية بوجه عام ومن مشروع «ناينتي أفينيو» بشكل خاص، حيث تقدم تسهيلات عديدة في سداد قيمة الوحدة السكنية بما يتلاءم مع كل العملاء، فضلا عن أنها تحرص على تقديم أفضل الوحدات السكنية بأسعار مناسبة تنافس جميع الشركات العقارية الأخرى، وبدأت في طرح المرحلة الثانية بدفعات تعاقد تبدأ من 5% مقدما وتسهيلات في السداد حتى 7 سنوات.