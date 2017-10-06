الناقلة تسيِّر 9 رحلات يومياً من الكويت إلى مقر عملياتها في الدوحة

قدمت الخطوط الجوية القطرية رعايتها للاحتفالية التي أقيمت مؤخرا بمناسبة الذكرى الخمسين لتأسيس رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان)، وذلك بالتنسيق مع 9 سفراء من دول الآسيان في الكويت.

وشارك في الاحتفالية التي أقيمت في 27 سبتمبر الماضي في فندق الجميرا في مدينة الكويت عدد من كبار المسؤولين الكويتيين، ومجموعة من رجال الأعمال والمسؤولين من دول جنوب شرق آسيا المقيمين في الكويت.

وتخلل الحفل عروضا ثقافية واستعراضا للوجهات السياحية والصناعات والحرف اليدوية في دول الآسيان، وحظي الحضور بالفرصة لتذوق مجموعة من المأكولات الشهيرة في دول الآسيان، بالإضافة إلى مشاهدة عرض للملابس التراثية والمعاصرة من هذه الدول.

وقال فادي حجازين، مدير مكتب الخطوط الجوية القطرية في الكويت: يسرنا رعاية هذا الاحتفال بمناسبة الذكرى الخمسين لتأسيس رابطة الآسيان، ونفتخر بدعم أعضاء جاليات دول الآسيان المقيمين في الكويت، وكان هذا الاحتفال فرصة رائعة لاستعراض خدماتنا ذات الخمس نجوم وخيارات السفر من الكويت إلى دول جنوب شرق آسيا وإلى شتى أنحاء العالم أمام العديد من الجاليات.

ولدى 9 دول من رابطة الآسيان بعثات ديبلوماسية في الكويت، وهي بروناي دار السلام وكامبوديا وإندونيسيا ولاوس وماليزيا وميانمار والفلبين وتايلند وفيتنام.

واستضافت الخطوط الجوية القطرية جناحا خاصا في منطقة التسجيل للترويج لخدماتها الحائزة عدة جوائز ولشبكة وجهاتها العالمية وللمدن التي سوف تضيفها إلى شبكتها المتنامية، بما في ذلك المدن في منطقة الآسيان.

وأتاحت الخطوط الجوية القطرية الفرصة أمام الضيوف للتعرف أكثر على برنامج المسافر الدائم والمزايا الكثيرة التي يقدمها، وأتاحت الفرصة لهم أيضا للانضمام الى نادي الامتياز الخاص بالخطوط الجوية القطرية خلال الاحتفال.

وتم السحب خلال الحفل على 4 تذاكر ذهاب وعودة على الدرجة السياحية مقدمة من الخطوط الجوية القطرية.

وتسيّر «القطرية» 9 رحلات يوميا من الكويت إلى الدوحة، لتعطي المسافرين من الكويت الفرصة للسفر إلى أكثر من 150 وجهة عمل وسياحة في مختلف أنحاء العالم.

وتشغل «القطرية» رحلاتها من مقر عملياتها مطار حمد الدولي في الدوحة إلى عدد من الأسواق المهمة في منطقة الآسيان، بما في ذلك بانكوك وكرابي وبوكيت في تايلند، ومانيلا وكلارك في الفلبين، وبنوم بنه في كمبوديا، وجاكرتا وبالي دينباسار في إندونيسيا، وكوالالمبور في ماليزيا، ويانغون في ميانمار، وهو تشي منه في فيتنام.

كما تسيّر الناقلة القطرية حاليا عددا كبيرا من الرحلات إلى تايلند وحدها، بواقع 5 رحلات يوميا إلى بانكوك و3 رحلات أسبوعيا إلى كرابي - والتي ستصبح يومية قبل نهاية العام، ورحلتين يوميا إلى بوكيت، وستضيف شيانغ ماي إلى شبكة وجهاتها في شهر ديسمبر لعام 2017.