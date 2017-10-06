مؤسسة البترول تستهدف 15% من إجمالي استهلاكها وشركاتها التابعة من الطاقة المتجددة

محمود عيسى

تلقت شركة البترول الوطنية الكويتية طلبات تأهيل من 60 شركة معنية بمشروع الطاقة الشمسية المتعلق بتصميم وبناء وتشغيل وصيانة منشأة للطاقة الشمسية الكهروضوئية لتوليد 1 ميغا واط من الكهرباء في مجمع الشقايا للطاقة المتجددة، وفقا لما نقلته عن مصادر مقربة من المشروع، والتي قالت ان الشركة تلقت الطلبات يوم 28 سبتمبر الماضي وبدأت بعملية تقييمها في 2 الجاري.

وقالت مجلة ميد إن الشركة صاحبة المشروع دعت الشركات إلى تقديم وثائق التأهيل بحلول 7 سبتمبر الماضي، لكنها ظلت منذ ذلك الحين تمدد الموعد النهائي لطلبات التأهل إلى 28 سبتمبر.

وعلى صعيد متصل، كانت الشركات المعنية دعيت في يناير الماضي الى تقديم خطابات التعبير عن الرغبة لمشروع محطة الدبدبة المقرر أن تبلغ طاقتها 1 غيغا واط، والتي ستقع على مساحة 32 كيلومترا مربعا في مجمع الشقايا، وستكون لها القدرة لإنتاج 2500 غيغا واط/ساعة من الكهرباء سنويا.

وكانت شركة وورلي بارسونز الأميركية قد اختيرت ممثلا للشركة مالكة المشروع للمساعدة في ترتيبات طرح مناقصة المشروع.

وقالت مجلة ميد إن نطاق الأعمال في مشروع الشقايا يشمل على سبيل المثال لا الحصر ما يلي:

٭ تصميم المصنع بما في ذلك مواصفات التصميم والتخطيط والرسومات الهندسية.

٭ نموذج محاكاة الإنتاج المتوقع من المصنع.

٭ استهداف إنتاج 2500 غيغا واط/ساعة سنويا في السنة الخامسة والعشرين من عمر المشروع.

٭ توريد جميع مكونات مصنع الطاقة الكهروضوئية، بما في ذلك الأسلاك، الوحدات الكهروضوئية، والعواكس وأنظمة التحكم.

٭ اختبار الأداء وتشغيل المحطة الكهروضوئية.

٭ تشغيل وصيانة المحطة لفترة محددة من قبل شركة البترول الوطنية الكويتية.

٭ تدريب الموظفين لتشغيل المحطة في أعقاب تسليم المرفق بعد انتهاء فترة التشغيل والصيانة.

وانتهت المجلة الى القول: انسجاما مع رؤية الكويت التي تتضمن توليد ما نسبته 15% من إجمالي طاقتها المقبلة من المصادر المتجددة بحلول عام 2030، فإن مؤسسة البترول الكويتية تستهدف أن يكون ما نسبته 15% من إجمالي استهلاك المؤسسة وشركاتها التابعة من الطاقة من مصادر متجددة.