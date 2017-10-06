محمود عيسى

تعد شركة البترول الوطنية الكويتية العدة لطرح مناقصة عقد رئيسي لمشروع بناء مستودع التسويق المحلي في منطقة المطلاع بقيمة إجمالية تبلغ 800 مليون دولار، والمقرر تنفيذه وفقا لنظام الهندسة والتوريد والبناء EPC.

وقال مصدر مطلع لمجلة ميد «ان المشكلات التي كانت تعرقل الموافقة على المشروع وإقراره تم تذليلها والتغلب عليها».

وأضافت «ميد» أنه تم الانتهاء من أعمال التصميم الهندسي الأولية للمشروع في عام 2015، وكان من المتوقع في ذلك الوقت أن تصدر الدعوة للشركات لتقديم عطاءاتها لعقد الهندسة والتوريد والبناء في الربع الأول من عام 2016، ومنذ ذلك الحين عانى المشروع من تأخيرات كبيرة ولم يتم طرح المناقصة حتى الآن.

ومن المعلوم أن سعي شركة البترول الوطنية الكويتية لبناء هذا المستودع الكبير للوقود في المطلاع يأتي استجابة للطلب المتزايد على المنتجات البترولية في السوق المحلية وكذلك ابتغاء تخفيض تكاليف النقل والإبقاء على المخزونات الاستراتيجية في المستودعات وفقا لتوصيات مؤسسة البترول الكويتية.

وسيكون مستودع المطلاع المستودع الثالث للوقود في الكويت، وسيخدم شمال البلاد، حيث يتوقع زيادة الطلب على المشتقات النفطية في ضوء تنامي المشروعات الإسكانية الكبيرة.

ويشمل نطاق العمل في المشروع مد خطوط الأنابيب العابرة للحدود، ومرافق الضخ الجديدة، وصهاريج التخزين.

وسيتم ضخ النفط إلى المستودع عن طريق خط أنابيب قبل أن يصار الى توزيعه على محطات الوقود بواسطة صهاريج نقل الوقود.