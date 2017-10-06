كشفت الممثل المقيم للبنك الأفريقي للتنمية في مصر ليلى المقدم أن البنك يقوم بتمويل مشروع «IWEX» لأهمية خلق فرص عمل للشباب في مجالات واعدة جديدة بها تقنيات تكنولوجية، حيث تم إنشاء أول بورصة لتبادل المخلفات الصناعية في مصر، بالتعاون مع مركز تكنولوجيا الإنتاج الأنظف التابع لوزارة التجارة والصناعة المصرية.

تأتي هذه الخطوة بهدف الربط بين مولدي المخلفات ورواد إعادة التدوير لإعادة استخدام المخلفات كمدخلات لصناعات أخرى، ما يسهم في رفع معدل القيمة المضافة لدى المصنعين المصريين وتقليل الأثر البيئي لهذه المخلفات.

جاء ذلك خلال تنظيم البنك الأفريقي للتنمية مائدة مستديرة للشباب حول مشروع «النمو الأخضر: إدارة المخلفات الصناعية وتشجيع الصناعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال في مصر المعروف باسم «IWEX» والذي يتم تنفيذه بدعم من قبل البنك الأفريقي للتنمية ويموله صندوق التحول للشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

جدير بالذكر أنه على الصعيد العالمي، يتم إنشاء 25 وظيفة لكل 10000 طن من النفايات المعاد تدويرها.

وتنتج مصر حوالي 6.2 ملايين طن من النفايات الصناعية سنويا، ما يسمح بخلق فرص عمل واسعة في هذا المجال.