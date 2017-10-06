اشاد محافظ الكويت لدى أوپيك ومدير البحوث التسويقية في مؤسسة البترول الكويتية هيثم الغيص أمس بالصدى الايجابي لاتفاق خفض الانتاج الذي وقعته منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوپيك) مع الدول المصدرة خارجها في اواخر العام الماضي بفيينا.

وقال الغيص في تصريح لـ «كونا» على هامش فعاليات اسبوع الطاقة الروسي اول من امس ان اتفاق خفض الانتاج ساهم بصورة ملموسة في ارتفاع اسعار النفط وضمان الاستقرار في الاسواق النفطية وادى الى انخفاض المخزون النفطي من 340 مليون برميل الى 170 مليونا.

واضاف ان «نسبة الالتزام باتفاق الانتاج سجلت حاليا معدلات غير مسبوقة بلغت 116%»، مؤكدا ضرورة مواصلة العمل من اجل حث الدول المعنية على مواصلة الالتزام بهذا الاتفاق.

واوضح الغيص ان من السابق لاوانه الحديث حاليا عن آفاق تمديد العمل بهذه الاتفاقية لمدة لاحقة، مؤكدا ان الاهمية تكمن حاليا في مواصلة الالتزام بمعدلات خفض الانتاج بنسبة 100%.

واشار الى ان وفد الكويت المشارك في اسبوع الطاقة الروسي اجتمع مع ممثلي عدد من الشركات النفطية الروسية، حيث تناولت المباحثات سبل تعزيز التعاون الثنائي والتبادل التجاري وتطوير التعاون في مجال النفط والغاز.

وبين ان مشاركة الكويت في المؤتمر تأتي كذلك لتعزيز التعاون بين الدول المصدرة للنفط التي تعتبر روسيا ابرزها والدول الاعضاء في منظمة الاوپيك.