قال الأمـين العام لمنظمة البلدان المصدرة للنفط «أوپيك»: إن التعاون بين المنتجين يسير على نحو جيد، مشيرا إلى أن اتفاقا حول سقف جديد لإمدادات المنتجين قد يتم إقراره خلال نوفمبر.

وأضاف محمد باركيندو لـ «سي إن بي سي» على هامش مؤتمر «أسبوع الطاقة الروسي»، أن هناك روحا جديدة للتعاون بين المنتجين، قائـلا: أؤكـد لـكم أننا أوشكنا على كتابة فصل جديد في تاريخ النفط بفضل التعاون مع روسيا والمنتجين الآخرين.

وأشار إلى رغبته في توافـق آراء المنتجين حول الخـطـوة التاليـة قبل عقد الاجتماع المقبل في فيينا خلال الشهر المقبل، مضيفا أن القرار المرتقب خلال اللقاء سيكون تاريخيا، إلى جانب تزامنه مع الذكرى الأولى للتعاون بين المنتجين من أجل ضمان توازن السوق.

وحول وجود نية لسن هيكل عقـوبات جـديـد لردع المنتجين المخالـفـين للحصص المحددة لهم، قال باركيندو ان عملية كبح الإمدادات تمضي على نحو فعال، والجميع يشعر بالرضا عن الأداء والآليات المتبعة حاليا.