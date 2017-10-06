سهم «زين» استحوذ على 42% من السيولة أمس.. ووصل لأعلى سعر منذ عامين ونصف العام

شريف حمدي

قفزت سيولة البورصة بشكل لافت خلال جلسة تعاملات أمس لتصل إلى أعلى مستوى لها في 6 أشهر ببلوغها 45 مليون دينار، وذلك إثر تفاعل السوق مع أخبار غير مؤكدة حول شراء شركة «عمانتل» لحصة مجموعة الخرافي في شركة «زين» والبالغة 12.1% حسب موقع البورصة الرسمي، علما بأنه لم يصدر أي إفصاح رسمي من الشركتين.

واستحوذ سهم زين بمفرده على 19 مليون دينار من إجمالي السيولة البالغة 45 مليون دينار بنسبة 42% من الإجمالي تمت من خلال تداول 34 مليون سهم نفذت من 1254 صفقة، وسط عمليات شراء وبيع تمت على مدار الجلسة بأسعار متفاوتة ما بين 540 فلسا كحد أدنى و569 فلسا حد أعلى، وقفز سعر السهم الى مستوى غير مسبوق منذ فبراير 2015، أي منذ عامين ونصف العام تقريبا.

وتزامنا مع ارتفاع سهم زين في بورصة الكويت، حقق سهم «عمانتل» أعلى سيولة في تعاملات أمس منذ أغسطس الماضي.

يذكر أن «عمانتل» كانت قد اشترت في أغسطس الماضي نحو 10% من أسهم خزينة زين بقيمة 255 مليون دينار تعادل 845 مليون دولار.

وشهدت بورصة الكويت نشاطا لافتا على مدار جلسات أول أسبوع بعد اعلان الترقية لمؤشر فوتسي للأسواق الناشئة بدءا من سبتمبر 2018، حيث ارتفعت مؤشرات السوق الوزنية لتواصل السير في الاتجاه الصاعد، فضلا عن السيولة التي يتم ضخها بالسوق.

وسجلت سيولة البورصة ارتفاعا كبيرا على مستوى التعاملات الأسبوعية بنسبة 45%، حيث بلغ إجمالي السيولة الأسبوعية التي تم ضخها في السوق نحو 158 مليون دينار بمتوسط يومي 31.5 مليون دينار، وذلك ارتفاعا من 109 ملايين دينار بمتوسط يومي 21.5 مليون دينار في الأسبوع الماضي.

وحققت الـبـورصـة مكاسب رأسمالية كبيـرة خلال الأسبوع بلغت نحو 490 مليون دينار بنسبة ارتفاع 1.6%، إذ بلغت القيمة الرأسمالية للسوق 29.836 مليار دينار ارتفاعا من 29.349 مليار دينار في نهاية الأسبوع الماضي.

وأدى استمرار تحرك مديري المحافظ والصناديق على الأسهم القيادية ذات الأنشطة التشغيلية لبناء مراكز استثمارية لاستمرار نشاط مؤشرات البورصة، خاصة في ظل التركيز على الأسهم المرشحة للانضمام لمؤشر فوتسي.وأنهت المؤشرات تعاملاتها الأسبوعية على النحو التالي:

٭ ارتفع مؤشر كويت 15 بنسبة 3.1%، محققا 31 نقطة مكاسب ليصل إلى 1028 نقطة، وبذلك ارتفعت مكاسب المؤشر إلى 16.2% منذ بداية العام الحالي.

٭ حقق المؤشر الوزني ارتفاعا بنسبة 1.8% بتحقيق 8 نقاط مكاسب ليصل إلى 439 نقطة، وارتفعت مكاسب المؤشر في 2017 إلى 15.3%.

٭ تراجع مؤشر السوق العام بنسبة 0.3%، محققا 17 نقطة خسائر ليصل المؤشر إلى 6662 نقطة، محققا 16% مكاسب منذ بداية العام الحالي.

«التعليمية»: سعر عرض الاستحواذ المقدممن «بوبيان للبتروكيماويات» عادل

قال مجلس إدارة المجموعة التعليمية القابضة إن العرض المقدم من شركة بوبيان للبتروكيماويات بخصوص الاستحواذ الإلزامي على أسهم المجموعة، والبالغ 308 فلوس للسهم الواحد، يعتبر سعرا عادلا.

وأوضحت الشركة في بيان للبورصة، أن مجلس الإدارة قال في قراره إن التوصية ونتائج الدراسة تعتبران غير ملزمتين للمساهمين، وأن قرار البيع من عدمه يرجع للمساهمين وحدهم.

وأضافت ان التوصية سيتم نشرها بحسب آلية الإعلان المنصوص عليها في المادة (3-3-9) من الكتاب التاسع «الاندماج والاستحواذ» من اللائحة التنفيذية لقانون هيئة أسواق المال وتعديلاتهما.

5.5 ملايين دينار نصيب «صكوك» من أرباح مشروع دار القبلة

قالت شركة منشآت للمشاريع العقارية، إن قيام إحدى شركاتها التابعة بالتوقيع مؤخرا على اتفاقية تمديد حق الانتفاع بمشروع دار القبلة بالمدينة المنورة من المتوقع أن يترتب عليه ارتفاع حقوق الملكية لمساهمي الشركة بنحو 20 مليون دينار.

وأوضحت الشركة في بيان للبورصة أمس، ان مبلغ الزيادة المتوقع في حقوق ملكية مساهمي «منشآت» مجرد تقدير مبدئي ومعرض للارتفاع والانخفاض وهو أمر مرهون باعتماده من قبل مراقبي حسابات الشركة والأطراف ذات العلاقة بالمشروع وجهات التقييم المستقلة والمختصة في السعودية.

من جهتها، قالت شركة صكوك القابضة في بيان آخر للبورصة، إن الأثر المالي المترتب على توقيع شركة منشآت اتفاقية تمديد حق الانتفاع بمشروع «دار القبلة» بالمدينة المنورة، سيكون بحدود 5.5 ملايين دينار.

وأوضحت «صكوك» في البيان، أن المبلغ المشار إليه نتيجة أن الشركة تمتلك نسبة 27.6% من رأسمال «منشآت» التي تعتبر زميلة لها وفقا لهذه الحصة.